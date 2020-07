Minister práce Krajniak: Ddôchodcovia dostanú viac ako dvojnásobok toho, na čo boli zvyknutí

Zdroj: TASR

Foto: SITA/Branislav Bibel

dnes 11:46 -

"Zákon o 13. dôchodku je pripravený takým spôsobom, že dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, na čo boli kedykoľvek zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať," vyhlásil v stredu počas predstavovania vládneho sociálneho balíčka Krajniak. Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.



Ministerstvo práce ale pripravilo zmeny. "Vynaložíme na 13. dôchodok o 154,9 milióna eur navyše, ale nebudeme ho vyplácať každému rovnako. Najviac chceme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú," vysvetlil Krajniak. Každý dôchodca, aj ten s vyššími dôchodkami, dostane podľa ministra aspoň symbolicky 13. dôchodok. "Urobili sme to ale tak, aby tí s najmenšími dôchodkami dostali najviac," podotkol Krajniak.

Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura. "My sme tu 10 rokov počúvali sľuby o tom, ako niekto 13. dôchodok urobí, ale my na rozdiel od tých dvoch pánov z minulosti, ho realizujeme. Dôchodcom navyše pomáhame tým, že rušíme aj doplatky za lieky, ale aj poplatky za miestnu hromadnú dopravu a autobusy," dodal Krajniak s tým, že vláda tak pomáha aj tým dôchodcom, ktorí doteraz nemohli využívať vlaky zadarmo.