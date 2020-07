Ako má vyzerať portfólio dlhodobého investora

Zdroj: RCM Alternatives

Foto: SITA/AP

dnes 10:55 -

Aktívna správa portfólia má celý rad úskalí. Buď prostriedky zveríte aktívne riadenému fondu a zmierite sa s vyššími poplatkami aj s vedomím, že len máloktorý portfólio manažér dokáže trh porážať dlhodobo, alebo budete dianie na trhoch sledovať na dennej báze a investovať "na vlastnú päsť". To ale neeliminuje riziko, že kvôli chybným rozhodnutím a poplatkom to tiež bude nakoniec rovnaký výsledok, že vás trh porazí.



Prieskum Duke University z roku 2006 ukázal, že až 78 % manažérov spoločností, že by obetovali navýšenie dlhodobej hodnoty svojej firmy výmenou za krátkodobý rast ceny svojich akcií. Alebo iný príklad z histórie, na konci 50-tych rokov 20. storočia držali investori akcie v priemere osem rokov. Dnes to nie je ani rok.



Ako zostaviť portfólio, aby obstálo v akomkoľvek trhovom prostredí? Experti z Artemis Fund Managers popisujú takzvané dračie portfólio, ktoré vás bezpečne prevedie nielen obdobiami sekulárneho rastu, ale aj stagnácie a sekulárneho poklesu. Je to široko diverzifikované portfólio, v zložení ktorého hrajú najdôležitejšiu úlohu americké akcie (24 % podiel). Ďalej sú v ňom zastúpené stávka na volatilitu (21 %), zlato (19 %) a pevne úročené aktíva a komodity (po 18 %).





Dôležité sú nielen výrazne sa zhodnocujúce aktíva počas rastu trhov, ale aj zložky, ktoré fungujú ako tlmič pádu vo chvíli, keď sú trhy pod tlakom. Aj v tomto prípade je ale dôležitá disciplína a uvedomenie si toho, že na to, aby portfólio celkovo "zvíťazilo", nemusí podávať najlepší výkon v každom čiastkovom časovom úseku.