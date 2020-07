R. Sulík chce rozdeľovať 2 % zisku podriadených podnikov cez nadáciu SPP

dnes 12:46 -

"Nariadim ostatným podnikom, aby všetky zdroje, čo sú minimálne tie dve percentá, ktoré posielajú na charitatívne účely, aby všetky disponibilné zdroje určené na charitu poslali, poukázali, na nadáciu SPP, kde sa to bude hromadiť na jednom mieste a bude sa o týchto zdrojoch rozhodovať," povedal Sulík.



Nadácia SPP aj bez zdrojov iných štátnych podnikov rozdelila za posledných päť rokov približne 15 miliónov eur na projekty podporujúce zdravie a telovýchovu, kultúrne dedičstvo a vzdelávanie. Predsedom novej správnej rady sa stal bývalý šéf COOP Jednota Adrián Ďurček, členmi sú bývalý šéf slovenského Siemensu Peter Kollárik, profesor Juraj Stern, bývalý minister kultúry Ladislav Snopko a Gábor Zászlós. Podľa Sulíka sú noví členovia správnej rady zárukou, že každé euro, ktoré vydá nadácia SPP, bude použité "najlepším možným spôsobom".



Podľa ministra je prirodzené, že nový minister a nový šéf SPP si zvolia takú správnu radu nadácie, ku ktorej majú absolútnu dôveru. Minister sa nechcel vyjadrovať k činnosti bývalej správnej rady Nadácie SPP, no prekážalo mu napríklad to, že podporené projekty neboli zverejňované so sumami. "Minimálne v tejto oblasti sa dá zvýšiť transparentnosť, a ako poznám pánov, tak ju aj zvýšia," dodal minister.