Prečo vyzerá graf vývoja ceny zlata fantasticky

Úroveň 1800 dolárov za uncu nie je nič, čo by bolo technicky významné. Je to len okrúhle číslo, ktoré znie dobre. Psychologicky to môže byť významné, ak zlato spadne pod túto hranicu, ale ak sa pozriete na vývoj ceny zlata dlhodobejšie, stále to vyzerá fantasticky. Neustále rastie v býčom trende. Od chvíle, keď cena zlata klesla na dno v decembri 2015, je cena ktorú drahý kov tento týždeň dosiahol, je zatiaľ najvyššia.





Zlato bolo mesiace na rekordných úrovniach aj v iných menách. To je dôležité, keď si uvedomíte, že zlato je globálna komodita, globálne peniaze, že ľudia v každej krajine stále porovnávajú kúpnu silu svojej individuálnej meny s cenou zlata. A tak ľudia na celom svete sledujú cenu zlata, ktoré neustále dosahovalo rekordné maximá merané v ich vlastnej mene. Alebo lepší spôsob, ako sa na to pozrieť, je, že vidia kúpnu silu svojej vlastnej meny, ktorá zasiahla rekordné minimá merané v cene zlata. Súe svedkami poklesu svojej kúpnej sily, keď si môžu kúpiť menej zlata, ako by mohli pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom, pred dvoma rokmi, pred piatimi rokmi. Ale to ešte nie je vôbec rekordne nízka úroveň.



„V skutočnosti si myslím, že nakoniec začneme strácať oveľa väčšiu hodnotu ako veľa týchto iných mien. A to kvôli množstvu peňazí, ktoré momentálne tlačíme. Z čistého vzduchu nemôžete vytvoriť bilióny a bilióny dolárov. Budeme to robiť aj naďalej, až kým nenarazíme na dno. A potom to pravdepodobne budeme robiť aj naďalej, “ myslí si Peter Schiff, maklér, finančný komentátor, ekonóm. Úradníci Trumpovej administratívy, najmä Steve Mnuchin, presadzujú ešte viac fiškálnych stimulov. A tieto peniaze sa budú musieť vytlačiť. „Federálny rezervný systém to vytvára z čistého vzduchu. A nemôžete vykúzliť bilióny dolárov z ničoho a rozdávať ich bez toho, aby ste zničili kúpnu silu dolárov, ktoré už existujú. A to tiež znamená, že nové doláre sa budú kupovať menej ako staré doláre, ktoré boli kúpené pred vytvorením nových dolárov. Ako dlho si dolár zachová privilégium rezervnej meny, ak budú USA aj naďalej zaplavovať svet dolármi?“