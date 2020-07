Slovenský priemysel má svoje dno za sebou ,očakávania však boli vyššie

dnes 11:16 -

Ako ukázali dáta Štatistického úradu (ŠÚ) SR, v máji sa prepadla priemyselná produkcia medziročne o 33,5 %. „Hoci naďalej ide o pomerne výrazné prepady, oproti aprílu prišlo k určitému polepšeniu, a to v dôsledku uvoľnenia opatrení u nás i v iných ekonomikách počas mája,“ myslí si Sadovská. Ako dodal Koršňák, priemyselná výroba v máji oproti aprílu vzrástla o takmer pätinu.

„Napriek významnej májovej korekcii rekordne nízkej aprílovej produkcie a zmierneniu medziročného poklesu priemyslu májové čísla predsa len mierne zaostali za našimi pôvodnými očakávaniami (-27,5%),“ vysvetlil Koršňák s tým, že síce sa produkcia automobilového priemyslu v porovnaní s aprílom takmer zdvojnásobila, tento sektor bol však stále zodpovedný za takmer polovicu medziročného prepadu slovenského priemyslu.

Obaja analytici očakávajú, že trend „lepších čísel“ bude nasledujúce mesiace pokračovať. Ako špecifikoval Koršňák, v júni by sa mohlo zotavovanie priemyslu ešte zintenzívniť, keďže práve na konci mája a začiatkom júna došlo k výraznejšiemu uvoľňovaniu opatrení. Na druhej strane si však myslí, že úroveň priemyslu spred pandémie v blízkom čase tento sektor nedosiahne a návrat na predkrízové úrovne nebude ani zďaleka okamžitý. „Aj najbližšie mesiace by teda slovenský priemysel mal vykazovať stále prevažne dvojciferné dynamiky medziročného poklesu produkcie, pričom úrovne spred krízy by mohol dosiahnuť najskôr až v druhej polovici budúceho roka, respektíve v úvode roka 2022,“ predpokladá Koršňák.

Ako dodala Sadovská, Slovensko je proexportne orientovaná krajina, takže aj pri priemysle bude svoju rolu zohrávať dopyt zo zahraničia. „Inak povedané, v súvislosti s produkciou v priemysle nás musí zaujímať aj situácia a boj s pandémiou nielen u nás, ale i (a predovšetkým) vo svete – u našich najväčších obchodných partnerov,“ uzavrela Sadovská.