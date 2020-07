Vláda bude po zmene rozpočtu zodpovedná za každú skrachovanú firmu

Zdroj: TASR

Foto: SITA/Branislav Bibel

dnes 16:01 -

Kamenický kritizoval, že zákonodarcovia nemali dostatok času na naštudovanie si novely štátneho rozpočtu, ale tiež to, že je vypracovaná len na štyroch stranách. "Keď si zoberieme, ako vyzerá samotný rozpočet, sú iba nejakým pamfletom, ktorý zosmolila táto vláda za pár hodín tesne pred vládou," myslí si.



Z pohľadu samotných čísel priblížil, že príjmy štátneho rozpočtu klesajú asi o 1,4 miliardy eur, ale výdavky stúpajú o 7,8 miliardy eur, čo je asi 50 % navýšenie celkových výdavkov štátu. Hotovostný deficit štátneho rozpočtu stúpa na 12 miliárd a je navýšený o 9,2 miliardy eur. "Rozpočtové zdroje sú pre každý štát najvzácnejšie, lebo sú najflexibilnejšie použiteľné," podotkol Kamenický.



V štátnom rozpočte si zároveň podľa neho vláda vyčlenila na COVID-19 5 miliárd eur. Skonštatoval, že to je desaťnásobok toho, čo bola schopná za tri mesiace doručiť ľuďom. "Ak bude vláda fungovať tak chaoticky ako doteraz, tieto prostriedky ani nevyčerpá a bude to len obrovská vata v štátnom rozpočte, ktorá je absolútne netransparentná," upozornil.



V súvislosti s plánovaným zrušením bankového odvodu dodal, že vláda mala dohodnúť, aby Slováci mali nižšie bankové poplatky. Zrušenie odvodu je v prerokúvanej novele zákona na podporu podnikateľského prostredia. Kamenický poznamenal, že podpora návrhu zo strany Smeru-SD bude záležať od toho, či sa bude osobitne hlasovať o bankovom odvode.



Poslanec Smeru-SD Richard Takáč súčasne poukázal na to, že Slovenský pozemkový fond (SPF) rozposiela dodatky k nájomným zmluvám poľnohospodárom, pričom ide o vyše 1200 subjektov. "Dodatkami vo forme nájomného ide zvyšovať nájomné týmto slovenským poľnohospodárom," podotkol s tým, že iné krajiny Európskej únie (EÚ) počas krízy pomáhali zo štátneho rozpočtu poľnohospodárom. V dodatku je zároveň podľa neho klauzula, že pokiaľ ho nepodpíšu, zo strany SPF môže byť vypovedaná nájomná zmluva na pozemky prenajímané od fondu. Vyzval ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO), aby tieto dodatky zastavil.