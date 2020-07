Dovolenka bez stresu: Praktické rady ako sa pripraviť vopred

Zdroj: OVB

Foto: SITA/AP;TASR/Š.Puškáš;P. Ďurčo

dnes 3:31 -

Aby ste si letnú dovolenku mohli naplno užiť bez zbytočných starostí, prečítajte si niekoľko užitočných rád od Mariána Búlika, finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko.

Dovolenkujte len za svoje, vyhnite sa úveru

„Rovnako ako v minulosti, aj dnes v čase ekonomickej krízy a vyššej nezamestnanosti platí, že človek by sa mal zakryť len takou perinou, na akú má. Pri letnej dovolenke to znamená dopriať si len taký oddych, na ktorý reálne máte. Požičiavať si na dovolenku je nezmysel. Ak by ste dovolenku platili kreditnou kartou alebo prečerpaním účtu, ide o dve vôbec najdrahšie pôžičky s úrokom až k 20 percentám. Ale rovnako tak aj bezúčelový spotrebný úver je stále príliš drahý. Priemerná sadzba bola podľa aprílovej štatistiky 8,3 %. Pamätajte aj na to, že takýto úver vám znižuje možnosti požičať si na skutočne dôležité veci, ako je napríklad bývanie. Je lepšie sa uskromniť a na dovolenku si nepožičiavať,“ radí finančný analytik Marián Búlik.

Necestujte mimo povolených krajín

„Ak sa nakazíte COVID-19 v krajine mimo zoznamu ministerstvom odporúčaných európskych krajín, kde je oficiálne možné zo Slovenska vycestovať, budete pravdepodobne všetky náklady platiť z vlastného vrecka. Cestovné poistenie vám nepomôže, keďže nekryje také udalosti, ktoré nastali v priamej alebo nepriamej súvislosti s epidémiou tohto koronavírusu. Poisťovňa bude pri riešení vašej žiadosti o preplatenie nákladov prihliadať na to, v ktorej krajine ste ochoreli a aká bola vaša cestovateľská anamnéza. Takéto cesty sú aktuálne ešte stále zbytočne rizikové a treba ich dôkladne zvážiť,“ prízvukuje Marián Búlik z OVB.

Zvážte dovolenku doma

Aj keď už dnes Slováci môžu cestovať bez problémov do vyše dvoch desiatok európskych krajín, situácia v nich zďaleka nie je stabilizovaná. Napríklad v Bulharsku počet nových prípadov do konca mája klesal až na 6 prípadov, ale v júni vyskočil až na 112 (17.6.). Bulharsko je pritom počtom obyvateľov (7 miliónov) porovnateľné so Slovenskom. S rizikom komunitného prenosu nie je vylúčené, že sa dostanete na miesto s vyšším rizikom nákazy. A to sa ešte nezačala reálna letná sezóna, ktorá kvôli kontaktom ľudí z celého kontinentu zvyšuje riziko nákazy. Je preto na zváženie, či tohtoročnú dovolenku nestráviť na Slovensku, kde je situácia výrazne priaznivejšia.





Nespoliehajte sa len na karty, vždy noste so sebou aj trochu hotovosti

Keďže poplatky sa v bankách priebežne menia, preverte si pred cestou do zahraničia, koľko vás bude stáť výber z bankomatu či kontrola zostatku. Ak máte možnosť, zoberte si sebou dve platobné karty. Ideálne, ak sú z odlišných kartových spoločností. Každopádne, vždy noste vo vrecku aj trochu hotovosti v miestnej mene.

Zistite si, aký adaptér potrebujete

V niektorých krajinách v hoteloch radi využívajú fakt, že nemáte adaptér a za požičiavanie vám naúčtujú poplatok. Je lepšie kúpiť si vlastný adaptér. Ak striedate viacero krajín, vyberte si univerzálny. Naopak, ak chodíte len do jednej krajiny, kúpte si špeciálny. V oboch prípadoch ušetríte.

Pozor na suveníry – za niektoré vám doma hrozia problémy

Ak si chcete niečo z dovolenky priniesť a neviete, či môžete, pozrite sa do zoznamu chránených druhov živočíchov a rastlín pod kontrolou dohovoru CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Ohrozenými druhmi sú opice, šelmy, papagáje, dravce, jaštery, korytnačky, koraly, ale aj rastliny - najmä kaktusy a orchidey. Ak vám niečo z tohto zoznamu objavia na letisku colníci, hrozí vám veľký problém.





Nezabudnite na cestovné poistenie. Ak cestujete častejšie, oplatí sa viac celoročné

Bez cestovného poistenia do zahraničia necestujte– nemá zmysel riskovať. Poistenie si treba zvoliť podľa toho, ako často cestujete do zahraničia. „V posledných mesiacoch sme síce boli povinne doma, ale ak sa chystáte tento deficit dobehnúť, zvážte celoročné poistenie. Ak plánujete ako pár či rodina stráviť aspoň 2 týždne ročne v zahraničí, stojí už za úvahu celoročné poistenie. Zvlášť, ak navyše chodievate na jednodňové nákupy do zahraničia. Výhodou celoročného poistenia je, že nemusíte poistku riešiť pred každou cestou,“ radí Marián Búlik, finančný analytik OVB.

Nezabudnite na poistenie zodpovednosti – môže vám ušetriť tisíce eur

Najväčšie náklady vám hrozia, ak niekomu spôsobíte škodu na zdraví. Každý rok sa stanú prípady, keď turisti na bicykli niekoho zrazia alebo upchajú v hoteli záchod plienkami a vytopia hneď niekoľko izieb. Vo vážnych prípadoch vám hrozí, že budete platiť tisícky eur. Preto sa uistite, že v cestovnom poistení máte zahrnutú aj zodpovednosť. Pozor na poistenie k platobnej karte, ktoré nemusí obsahovať poistenie zodpovednosti, prípade má obmedzené plnenie. Alebo kryje rodinných príslušníkov len vtedy, ak títo cestujú s „majiteľom karty“.

V lete hrozí deťom väčšie riziko úrazu, prevenciou predídete problémom

Štatistiky Úradu verejného zdravotníctva potvrdzujú, že takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva v dome, v byte, alebo v ich okolí. Počas letných prázdnin je riziko úrazu zásadne vyššie, keďže deti majú výrazne viac voľného času na rozličné aktivity, často bývajú rozptýlené, nesústredené a na to, že by sa mohli zraniť, nemyslia. Pre zmiernenie následkov môžete urobiť dve veci. Ak sú deti vonku, platí zásada, že musia byť videné. Pri bicyklovaní potrebujú prilbu, chrániče na lakte a kolená a, samozrejme, reflexné prvky. Druhým opatrením je kvalitné úrazové poistenie pre deti. Stojí napríklad 40 eur na celý rok, ale kryje nielen zlomeniny a popáleniny, ale aj dlhodobé následky ako trvalú invaliditu. Úrazové poistenie vie zmierniť výpadok príjmu rodiča, ak musí zostať s dieťaťom doma.







Pripravte svoje auto na dovolenku

Ak cestujete na dovolenku autom, nechajte si ho pred cestou skontrolovať. Oprava počas cesty by vás zbytočne stále nervy a čas, ale aj množstvo peňazí navyše. Nezabudnite ani na poistenie. Uistite sa, že máte v balíku aj asistenčnú službu, ktorá vám pri poruche alebo nehode poradí, ako postupovať a či zabezpečí bezplatné odtiahnutie do servisu. Ak nemáte havarijné poistenie, za zváženie určite stoja pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu, napríklad proti havárii a vandalizmu, živlom či krádeži. Pretože základná povinná poistka chráni len cudzie auto, ale nie to vaše. Na trhu sú aj poisťovne, v ktorých si pripoistenia môžete uzavrieť len na pár týždňov v lete.

Roaming v EÚ dávno skončil, ak však nedodržíte pravidlá, stále môžete platiť navyše

Aj keď roaming skončil v rámci Európskej únie už pred troma rokmi (15. júna 2017), stále si treba dať pozor na dáta. Dobrou správou je, že hovory aj smsky môžete využívať ako doma. Avšak pri dátach si treba dať pozor, pretože každý operátor sa k ich čerpaniu v zahraničí postavil inak. Niektorí operátori napríklad sledujú, či objem dát sťahovaných v zahraničí za posledné 4 mesiace nepresiahol minuté dáta na Slovensku. Aj keď cestujete len na 2 týždne, pri množstve voľného času a deťoch, ktoré si nenechajú ujsť príležitosť pozerať desiatky rôznych videí na Youtube a sociálnych sieťach, môžete tieto podmienky porušiť. A potom platíte zbytočné poplatky za každý stiahnutý megabajt. Ešte pred cestou na dovolenku sa preto informujte o podrobnostiach u svojho operátora a potom si na dáta dávajte pozor. Predídete tak prípadnému sklamaniu pri pohľade na telefónny účet.