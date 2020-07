Štátna správa prehodnotí zoznamy mobilizačných rezerv

dnes 12:01 -

Ústredné orgány štátnej správy v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR prehodnotia do konca októbra materiálovú skladbu mobilizačných rezerv Slovenska. Tie sú v niektorých prípadoch morálne aj fyzicky opotrebované, keďže ide o prostriedky, ktoré dlhodobým skladovaním a vzhľadom na vývoj nových technológií postupne strácajú svoju účelnosť. Vyplýva to z materiálu Návrh na prehodnotenie materiálovej skladby mobilizačných rezerv, ktorý v stredu schválila vláda.

Spoločnosti, ktoré mobilizačné rezervy skladujú, zaslali vypracovanú správu o mobilizačných rezervách s vyhodnotením ich potrebnosti ešte v marci. Podľa SŠHR je však vzhľadom na aktuálnu situáciu v podmienkach Slovenskej republiky žiaduce informácie prehodnotiť a opätovne zvážiť účelnosť mobilizačných rezerv.

Súčasný stav považuje správa rezerv za neadekvátny potrebám hospodárskej mobilizácie. "Na základe vykonaného prehodnotenia materiálovej skladby mobilizačných rezerv príslušné ústredné orgány štátnej správy predložia správe rezerv informáciu so zoznamom mobilizačných rezerv, ktoré sa stali neúčelné na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie subjektmi hospodárskej mobilizácie," uviedla SŠHR.