Buffett nechce mať vo svojom portfóliu akcie leteckých spoločností, dnes sa mu už nikto nečuduje

Zdroj: MarketWatch

Lietadlá sú drahé, letecké spoločnosti za ne musia platiť počas bežných hospodárskych období aj recesií. Potom je tu letecké palivo, položka ktorú aerolinky nemajú pod kontrolou. Ak si zaistia cenu a tá sa časom zvýši, vyhrali. Ale ak bude klesať, ich nezaistená konkurencia bude mať ekonomickú výhodu. Navyše zákazníci majú zvyčajne k firme slabú lojalitu, väčšinou je rozhodujúcim faktorom cena. To všetko hovorí o tom, prečo povedať akciám leteckých spoločností nie.

Po veľkej finančnej kríze však letecké spoločnosti prešli významnou konsolidáciou a fúziami. Menšia konkurencia zmenila letecké spoločnosti na oveľa lepších hráčov. Buffett teda zmenil názor a kúpil si akcie štyroch najväčších leteckých spoločností v USA. Už niekoľko rokov sa zdalo, že to bolo správne rozhodnutie. Je pravdepodobné, že keď Buffettov Berkshire Hathaway kúpil tieto akcie leteckých spoločností v roku 2015, vychádzal z najhoršieho možného scenára, že výrazná recesia zníži obsadenosť lietadla na 50 - 60 % z obvyklých 80 – 90 %. Možno si myslel, že letecké spoločnosti utrpia straty za niekoľko štvrťrokov, ale recesia pre nich nebude znamenať existenčnú krízu. Recesie trvajú mesiace a expanzia roky, čo je bezpečný predpoklad, ze akcie leteckých spoločností, ktoré si Buffett kúpil, boli lacné pri zárobkoch za celý cyklus, teda počas recesie aj expanzie.





Problém je v tom, že ani Veštec z Omahy nepredvídal, že jedného dňa budeme mať celkom iný druh recesie. Keď 95 % všetkých lietadiel zostane na zemi nie preto, že by si ľudia nemohli dovoliť kúpiť letenku, ale preto, že sa bude vyžadovať, aby nikam necestovali, ak sa nechcú stať obeťou pandémie. Len málo spoločností môže prežiť, keď na dlhší čas príde o 95 % svojich príjmov. Ešte menej dokáže prežiť, keď majú veľkú základňu fixných aktív, ktorú treba zaplatiť, či svoj biznis porevádzkujú, alebo nie. Smutnou realitou je, že pokiaľ letecké spoločnosti nezískajú nový kapitál, skrachujú. Tento kapitál, hoci by ich mohol zachrániť, zníži hodnotu ich podnikania. Emisie akcií by akcionárov natrvalo oslabili, pretože budúce zisky sa budú zdieľať s oveľa vyššou akcionárskou základňou.

Ak letecké spoločnosti vydajú dlh, nebude to lacný kapitál a zaťaží tieto spoločnosti, ktoré už majú aj tak veľa fixných nákladov, ďalšími nákladovo významnými platbami úrokov, ktoré podstatne znížia ich budúcu výnosovú silu. Čím dlhší je strach z toho, že koronavírus bude pretrvávať, tým viac peňazí tieto spoločnosti stratia a tým väčšie škody sa utrpia v ich súvahách, a tým sa zníži aj ich budúci zárobkový potenciál. Dnes nikto nevie, ako dlho bude trvať, kým sa letecké spoločnosti a oblasť cestovného ruchu vráti k výnosom na úroveň, akú zaznamenali pred Covid-19.



Buffett vlani v máji oznámil, že Berkshire predal celú svoju pozíciu v leteckom priemysle.