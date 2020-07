EK tvrdí, že prepad slovenskej ekonomiky v roku 2020 bude deväťpercentný

dnes 11:46 -

Slovensko, podobne ako väčšina krajín EÚ, bolo zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu horšie, ako predpokladala Európska komisia (EK) ešte v máji. Slovenské hospodárstvo by malo podľa jej aktuálnej prognózy v tomto roku klesnúť o 9 %, namiesto predchádzajúceho odhadu 6,7 %.

Hospodársky rast v roku 2021 by mal byť o niečo lepší, na úrovni 7,4 %. Na jar komisia predpokladala oživenie slovenskej ekonomiky o 6,6 %. Na budúci rok by to mal byť druhý najrýchlejší rast v eurozóne (po Francúzsku) a tretí najvyšší v EÚ (po Chorvátsku a Francúzsku).

Komisia očakáva, že súkromná spotreba v roku 2020 prudko klesne, pretože spotrebitelia menej míňajú v dôsledku uzavretých obchodov, cestovných obmedzení a preventívnych úspor. Situácia by sa mala zmeniť k lepšiemu v druhej polovici tohto roka a v roku 2021. Zrejme sa však nevráti k predkrízovému stavu, lebo kríza mala dopad aj na zamestnanosť a rast miezd.

Podľa predpokladov EK budú investície v roku 2020 na Slovensku ovplyvnené neistotou, obmedzením likvidity a utlmením obchodnej činnosti.

Vývozy v roku 2020 budú ovplyvnené prerušením niektorých dodávateľských reťazcov a slabším dopytom u hlavných obchodných partnerov, čo pocíti najmä slovenský automobilový priemysel zameraný na vývoz. Aj napriek tomu EK očakáva, že vývoz tovarov sa v druhej polovici tohto roka a v roku 2021 zotaví.

Komisia tiež predpokladá, že pokles dovozu bude menej výrazný, čo znamená, že zahraničný obchod bude pôsobiť ako brzda hospodárskeho rastu. Kým oživenie obchodnej činnosti závisí hlavne od vyhliadok rastu kľúčových obchodných partnerov SR a od dopytu v automobilovom priemysle, podľa EK má Slovensko dobré šance znovu získať svoje predošlé pozície na trhu.

Komisia očakáva výrazne spomalenie inflácie na Slovensku. Z úrovne 2,8 % v roku 2019 sa má zmierniť na 1,9 % v roku 2020 a na 0,8 % v roku 2021.

Vývoj inflácie v SR ovplyvňujú hlavne ceny energií. Komisia očakáva, že Slovensko v roku 2021 zníži regulované ceny a že inflácia cien služieb spomalí celkovú infláciu, keďže recesia ovplyvňuje dopyt a rast miezd. Podľa letných prognóz EK je predpoklad, že ceny potravín na Slovensku budú rásť rýchlejšie ako celková inflácia.