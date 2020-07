Sunak chce pomôcť naštartovať britskú ekonomiku znížením daní

dnes 14:16 -

Sunak má v stredu (8. 7.) oznámiť ďalšiu etapu svojich plánov na oživenie piatej najväčšej svetovej ekonomiky po jej páde o 25 % v marci a apríli, keď vláda zaviedla blokády, aby zabránila šíreniu nového koronavírusu.

Očakávalo sa, že Sunakov plán bude zameraný na opatrenia na zníženie rastu nezamestnanosti. Článok v Times však naznačuje, že vidí aj potrebu podporiť dopyt znížením daní.

Podľa Times sa Sunak chystá oznámiť zvýšenie hranice pre daň z nehnuteľností až na 500.000 libier (554.815,80 eura), čo je štvornásobok jej súčasnej úrovne. To by oslobodilo väčšinu obyvateľov z platenia tejto dane až na jeden rok.

Daňová úľava by mala byť zahrnutá na jeseň do oficiálneho návrhu rozpočtu.

Ďalej má Sunak oznámiť aj dočasné zníženie DPH v tzv. pohostinstve na ochranu 2,4 milióna pracovných miest v tomto odvetví, ktoré sa začalo znovu otvárať 4. júla, uviedli Times.

Nedeľník Observer 5. júla informoval, že Sunak zvažuje tiež možnosť rozdávať poukážky vo výške 500 libier na dospelého a 250 libier na dieťa, ktoré majú minúť v odvetviach najviac postihnutých blokádami.

Sunak už pripravil krízové balíčky vo výške 133 miliárd GBP, aby odvrátil prudký nárast nezamestnanosti. Patrí sem okrem iného tzv. kurzarbeit. Vláda v rámci tohto programu prispieva na mzdy zamestnancom, ktorí majú pre reštrikcie skrátený pracovný čas, alebo museli zostať doma.

Platnosť tohto programu sa skončí v októbri, čo vyvoláva obavy zo skoku v nezamestnanosti.

Minulý týždeň niekoľko firiem oznámilo výrazné zníženie počtu pracovných miest. Prieskum centrálnej banky (Bank of England, BoE) uverejnený 2. júla ukázal, že firmy očakávajú v 3. a 4. štvrťroku 2020 priemerný pokles zamestnanosti o 11 %.

Plánované výdavky a zníženie daňových príjmov však povedú k prehĺbeniu rozpočtového deficitu Británie, ktorý by mohol podľa odhadov dosiahnuť až 15 % výkonu jej ekonomiky. To bude úroveň, ktorú Británia nevidela od druhej svetovej vojny.

Ministerstvo financií odmietlo tieto informácie komentovať.