Horský priechod Havran zmodernizuje TTSK z eurofondov

dnes 10:31 -

Spolu 4,23 milióna eur bude stáť oprava úseku cesty horského priechodu Havran pri Piešťanoch, na ktorú získal Trnavský samosprávny kraj (TTSK) prostriedky z eurofondov. Podľa predsedu Jozefa Viskupiča v súčasnosti vyberajú zhotoviteľa stavby.

„Púšťame sa do modernizácie, ide o jeden z našich kľúčových infraštruktúrnych projektov. Po jeho dokončení budeme mať opravený úsek od Krajinského mosta v Piešťanoch až po hranicu kraja v smere na Topoľčany," uviedol predseda TTSK. Víťaz súťaže by mal byť známy do konca júla.

V rámci projektu bude rekonštruovaných a zmodernizovaných viac ako 4,4 km cesty II/499 od intravilánu obce Banka po horský priechod Havran. Koniec stavebných prác je predpokladaný v druhej polovici roka 2021. Vodiči dostanú k dispozícii modernú cestu s bezpečnostnými prvkami, ktoré by mali prispieť aj k zvýšeniu plynulosti cestnej premávky. Pribudnú oceľové zvodidlá s nadstavcami, tlmiče nárazov, smerové stĺpiky alebo vodiace prúžky. Na projekte bude mať TTSK päťpercentú finančnú účasť.