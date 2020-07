Volkswagen sa rozhodol, že nepostaví v Turecku nový závod

dnes 15:46 -

Nemecká automobilová skupina tak minulý rok odložila rozhodnutie začať s výstavbou tejto továrne z dôvodu vpádu Turecka do vojnou zničenej susednej krajiny.

Nakoniec to ale bola pandémia, ktorá zničila plány na výstavu nového závodu. Továreň mala zamestnať 4000 ľudí.

Hovorca spoločnosti Christoph Ludewig potvrdil rozhodnutie VW a pripomenul, že pandémia nového koronavírusu ovplyvnila trhy s automobilmi, a že situácia je iná ako pred koronakrízou.

Vlani v novembri šéf spoločnosti VW Herbert Diess obhajoval rozhodnutie odložiť výstavbu po vpáde tureckej armády do susednej Sýrie. Uviedol pritom, že plánovanie továrne uprostred vojenského napätia by bolo „úplne nezodpovedné“.

Šéf VW vtedy dodal, že ak sa jeho spoločnosť rozhodne nestavať závod v Turecku, nebude uvažovať o alternatívnom mieste pre novú továreň. Namiesto toho sa zameria na zmenu usporiadania výroby v rámci existujúcej siete závodov.