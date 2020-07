Pri minimálnej mzde na rok 2021 sa budem snažiť nájsť kompromis

dnes 16:01 -

"Musíme nájsť kompromis. O tomto budem musieť rokovať so zamestnávateľmi aj odborármi. Som presvedčený, že slovenská ekonomika má dostatočnú výkonnosť na to, aby sa minimálna mzda zvyšovala. Na druhej strane, nechcem ohroziť tých zamestnávateľov, ktorí sa ledva dostali z koronakrízy. Budem sa snažiť tieto dve veci zosúladiť," povedal Krajniak v stredu po rokovaní vlády. Minister očakáva, že ho budú sociálni partneri o výsledku ich rokovaní informovať.



Sociálni partneri v stredu potvrdili, že už do 15. júla nebudú rokovať o minimálnej mzde, hoci na to mali do tohto dátumu ešte čas. Každá strana totiž trvá na svojom. Zamestnávatelia presadzujú zníženie alebo zmrazenie minimálnej mzdy, ako aj zmenu automatu na jej určovanie v prípade nedohody, odborári zase trvajú na zvýšení minimálneho zárobku. Krajniak avizoval, že by sa mal so sociálnymi partnermi stretnúť po 15. júli tohto roka a začnú rokovania. "Ja si myslím, že to bude musieť dopadnúť tak, že niekedy koncom leta vláda rozhodne. Nemyslím si, že bude vôľa, aby sa všetci sociálni partneri dohodli. Povedal som aj sociálnym partnerom, že nie je možné pristupovať k rokovaniu tak, že jedna strana neustúpi z ničoho a druhá strana má ustúpiť zo všetkého. To nie je možné v tejto ekonomickej situácii," podotkol Krajniak.



Bývalá vláda ešte vlani schválila zákon, ktorý určuje, že stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 má byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov, teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Pokiaľ by sa sociálni partneri dohodli na výške minimálneho zárobku do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady do 31. augusta, mesačná minimálna mzda bude určená ich dohodou. Ak k dohode nedôjde, použije sa vzorec, ktorý stanoví zákon. Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.