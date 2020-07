Airbus plánuje zrušiť zhruba 15.000 miest, väčšinu v Nemecku a vo Francúzsku

dnes 9:01 -

Európsky výrobca lietadiel Airbus plánuje zrušiť celosvetovo zhruba 15.000 pracovných miest, z toho väčšinu v domovskom Francúzsku a Nemecku. Ako koncern informoval, dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá zasiahla leteckú dopravu a výrazne znížila dopyt po nových lietadlách.

Spoločnosť sídliaca v Toulouse oznámila, že začala rokovania so sociálnymi partnermi, pričom dohodu plánuje dosiahnuť do jesene. Ako uviedla agentúra DPA, približne dve tretiny z plánovaného počtu zruší Airbus v Nemecku a vo Francúzsku.

V domovskej krajine by malo zaniknúť 5000 miest a v Nemecku 5100. Okrem týchto miest však v Nemecku ruší Airbus aj 900 pozícií v rámci divízie Premium AEROTEC, na čom sa už vedenie s odbormi dohodlo. V Nemecku tak v dôsledku krízy spôsobenej novým koronavírusom zruší Airbus celkovo 6000 pracovných pozícií. Okrem toho firma plánuje zoškrtať zhruba 1700 pracovných miest v Británii a 900 v Španielsku. Zostávajúcich 1300 miest zredukuje spoločnosť v ďalších krajinách sveta.

"Airbus čelí najväčšej kríze, akú kedy toto odvetvie zaznamenalo," uviedol v oznámení šéf Airbusu Guillaume Faury. Podľa spoločnosti sa letecká doprava do roku 2023 na úroveň spred nástupu pandémie nedostane a je možné, že k tomu dôjde až v roku 2025, takže Airbus musí prijať ďalšie opatrenia, aby dôsledky krízy zvládol.

Redukciu pracovných miest, s ktorou chce začať na jeseň, plánuje spoločnosť dokončiť najneskôr v lete budúceho roka, uviedla agentúra AP. Oznámených 15.000 pozícií predstavuje viac než 10 % z celkového počtu 135.000 zamestnancov Airbusu. Väčšinu miest chce firma zrušiť formou dobrovoľného odchodu a odchodu do dôchodku, nemôže však vylúčiť ani prepúšťanie.

Už skôr vedenie Airbusu informovalo, že v dôsledku pandémie zníži v najbližších dvoch rokoch produkciu a dodávky oproti pôvodným plánom o 40 %. S návratom k pôvodnému rozsahu produkcie a dodávok počíta Airbus až ku koncu roka 2021.

Výrobca lietadiel nie je jediný, ktorý pocítil vplyv pandémie na letecký sektor. Ako v utorok (30. 6.) informovala agentúra AFP, aerolínie Air France zrušia do konca roka 2022 zhruba 7500 pracovných pozícií. Miesta plánuje rušiť aj regionálna letecká spoločnosť Air France Hop. Tá predpokladá, že počet zamestnancov zníži približne o 1000.

V prípade Airbusu sa však francúzske ministerstvo hospodárstva domnieva, že oznámený počet rušených pozícií je príliš vysoký a firma by to mala prehodnotiť. V tejto súvislosti ministerstvo poukázalo na záchranný balík francúzskej vlády pre letecký priemysel v hodnote 15 miliárd eur. Očakáva, že Airbus pomoc využije na to, aby rozsah redukcie pracovných miest obmedzil. Najmä počet ľudí, ktorí z firmy budú musieť odísť nedobrovoľne, by mal byť čo najmenší, uviedlo ministerstvo.