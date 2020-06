V bratislavskom Tuneli Sitina modernizuje požiarne núdzové osvetlenie

dnes 16:16 -

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) modernizuje v bratislavskom Tuneli Sitina požiarne núdzové osvetlenie. Nové osvetlenie by malo efektívnejšie naviesť účastníkov cestnej premávky do bezpečného priestoru. Pred montážou osvetlenia diaľničiari zrealizovali kompletnú výmenu kabeláže a upravili zapojenie v rozvádzačoch umiestnených v rozvodniach na portáloch tunela. Informovala o tom vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Ako priblížila, úlohou požiarneho núdzového osvetlenia je naviesť posádku vozidiel do bezpečného priestoru tunela v prípade požiaru alebo nehody. Doteraz boli v tuneli osadené plechové tabuľky s uvedením vzdialenosti najbližšieho núdzového východu.

O najbližšom núdzovom východe po novom informuje podsvietená dopravná značka a zároveň je v nej implementované aj požiarne núdzové osvetlenie, ktoré sa aktivuje v prípade dopravnej nehody s požiarom. Značky majú po bokoch podsvietený vertikálny zelený pás, ktorý z pohľadu vodiča pôsobí ako súvislý navádzací systém.

"Výmenou informatívnych dopravných značiek sme pristúpili k zvýšeniu bezpečnosti v tuneloch. Modernizáciou požiarneho núdzového osvetlenia prešli aj Tunely Horelica a Branisko," dodala Žgravčáková.

Počas predchádzajúceho víkendu boli podľa jej slov osadené svietidlá požiarneho núdzového osvetlenia v pravej tunelovej rúre Sitiny smerom do centra Bratislavy. Nadchádzajúci víkend bude realizácia pokračovať v ľavej tunelovej rúre Sitiny smerom do Malaciek. Svietidlá požiarneho núdzového osvetlenia sú osadené vo vzájomnej vzdialenosti 50 metrov. "Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia sa uskutočňuje počas víkendových nočných hodín pri čiastočnej uzávere, so zníženou rýchlosťou, aby bol tranzit dopravy ovplyvnený v čo najnižšej miere," skonštatovala.