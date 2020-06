Podľa centrálnej banky Španielsko potrebuje rozsiahle štrukturálne reformy

dnes 14:46 -

Od cestovného ruchu vysoko závislá španielska ekonomika potrebuje rozsiahle štrukturálne reformy, ak sa chce vyhnúť "chronicky vysokému dlhu" ktorý v dlhodobom horizonte bude brzdiť jej rast. Uviedla to v utorok španielska centrálna banka.

Španielsko, ktoré patrí k najviac zasiahnutým krajinám pandémiou nového koronavírusu, očakáva, že tento rok bude ekonomicky jedným z najhorších v histórii. Centrálna banka predpokladá, že v roku 2020 klesne ekonomika o 9 %, prípadne až o 11,6 %.

"Čisto hypoteticky, ak sa do 10 rokov nepristúpi k žiadnym štrukturálnym reformám, verejný dlh zostane ku koncu roka 2030 vysoko nad 100 % hrubého domáceho produktu (HDP)," uviedla centrálna banka vo výročnej správe za rok 2019. Rovnako sa vyjadril minulý týždeň guvernér centrálnej banky Pablo Hernández de Cos, ktorý poukázal na nevyhnutnosť reforiem v najbližších rokoch.

Banka nevylúčila ani ešte výraznejší pokles ekonomiky než o 11,6 %, a to o viac než 15 %. K najhoršiemu možnému scenáru vývoja ekonomiky v tomto roku by mohlo dôjsť v prípade, že krajinu zasiahne druhá vlna pandémie. V takom prípade by dlh Španielska mohol v tomto roku vzrásť na 126,7 % HDP a v rokoch 2021 a 2022 by sa mohol pohybovať okolo 130 % HDP.