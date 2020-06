Koronakríza okreše v tomto roku daňové príjmy štátu

dnes 13:01 -

Daňové príjmy štátu by mali v tomto roku v porovnaní s minulým rokom klesnúť o 5,6 %, čo predstavuje 1,6 miliardy eur. Príjmy verejnej správy by sa tak mali dostať na úroveň 27,4 miliardy eur. Pozitívom je nižší očakávaný výpadok oproti odhadom z apríla. K zníženiu výpadku prispeli menší pokles domácej spotreby a menej nepriaznivý vývoj na trhu práce. Vyplýva to z najnovšej prognózy Výboru pre daňové prognózy pri Ministerstve financií SR.