ECB by mohla podporiť nákup dlhopisov ďalším biliónom eur

Banka Berenberg v poznámke klientom uviedla, že zatiaľ čo trh vo všeobecnosti predpokladá ďalšie rozšírenie programu PEPP o približne 500 - 600 miliárd eur, ECB by v závislosti od inflačného výhľadu mohla dosiahnuť celkové navýšenie o 800 tisíc až 1,6 bilióna. Banka očakáva, že ECB sa bude musieť sústrediť na infláciu.



Po zasadnutí Rady guvernérov ECB začiatkom tohto mesiaca sa otvorene hovorilo o navýšenie PEPP v hodnote 600 miliárd eur s revíziou prognózy inflácie smerom dole, kvôli pandémii. „Prepojenie navýšenia PEPP s poklesom inflácie je jasným znakom toho, že ECB posunula svoje zameranie od krátkodobého krízového riadenia k strednodobému podporeniu hospodárskeho oživenia. Podarilo sa jej stabilizovať trhy veľmi efektívne, ale návrat k predikovanej inflácii si vyžaduje úsilie a čas,“ napísal Florian Hense, analytik Berenberg.

Prognózy ECB z júna 2020 naznačujú, že po 1,2 % náraste v roku 2019 môžu spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrásť iba o 0,3 % v roku 2020 a o 0,8 % v roku 2021. Hense očakáva, že s infláciou výrazne pod cieľom ECB blízko, ale tesne pod 2 %, bude potrebné ďalšie uvoľnenie politiky na podporu rastu a uľahčenie rýchleho nárastu spotrebiteľských cien.

„Prognóza 1,3% na rok 2022 je najnižšou projekciou strednodobej inflácie od decembra 2014 (podľa štvrťročných prognóz ECB sa ročná projekcia 2022 zaokrúhlila nahor z 1,25 %),“ zdôraznil Hense a dodal, že jadrová inflácia by sa mohla počas prognózovaného obdobia držať pod 1 %.

Hoci nedávne politické opatrenia ECB, spolu s fiškálnymi stimulmi jednotlivých vlád a budúcim plánom na oživenie hospodárstva v celej EÚ, budú mať pozitívny vplyv na infláciu, Hense povedal, že je len otázkou času, kedy centrálna banka príde s ďalšími stimulmi. „Súčasné prognózy inflácie môžu byť stále príliš optimistické. Ak by to tak bolo, ECB by musela urobiť viac, ako plánuje v reakcii na júnové zníženie inflácie. “

Napriek tomu Hense uznal, že podporná fiškálna politika môže tentoraz zvýšiť cenové tlaky viac ako v minulých krízach. Dodal, že mimoriadne potreby financovania vlád si budú vyžadovať veľmi priaznivé finančné podmienky. „ECB pravdepodobne podnikne ďalšie kroky na udržanie svojej veľmi voľnej menovej stratégie. Väčšina jej nástrojov je vyťažená maximum, “argumentoval Hense. „Výsledkom bude, že ďalšie balíky záväzkov na nákup aktív zostanú ako prvá palebná línia. To, či by ECB uskutočnila tieto nákupy aktív v rámci PEPP alebo štandardnejšieho programu nákupu aktív (APP), by pre vyhliadky inflácie nezohrávalo veľkú rolu.“