Riešenie sociálnych problémov: Členovia U2 investujú do írskeho technologického fondu

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 13:00 -

Fond Impact Ireland získal v prvom kole financovania, ktoré začalo v septembri 2019 a ukončil sa v máji 2020, približne 20 miliónov až 30 miliónov eur. V súčasnosti prebieha druhé kolo získavania finančných prostriedkov.

Fond investuje do firiem z Írska, technologické spoločnosti založené na cloude v odvetviach ako vzdelávanie, zdravotníctvo, potraviny a poľnohospodárstvo, alebo energetika a životné prostredie. Má to byť 15 írskych firiem, „s potenciálom vysokého rastu a škálovania“, pričom do každej z nich vloží 1 až 25 miliónov eur. Impact Ireland bude tiež investovať do spoločností zameraných na zisk, ktoré dosahujú ciele trvalo udržateľného rozvoja, definované Spojenými národmi.

Fond bude kombináciou investícií do súkromného kapitálu a rizikového kapitálu.

Súkromné ​​fondy často financujú vyspelejšie spoločnosti v tradičných odvetviach, zvyčajne s cieľom prevziať väčšinový podiel v týchto podnikoch.

VentureWave Capital uviedli, že fond je prvým írskym signatárom International Principy for Impact Measurement, ktorý meria sociálny prínos investícií.