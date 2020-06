ÚPVII vyhlásil výberové konanie na generálneho riaditeľa NASES

dnes 12:01 -

Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pod vedením Veroniky Remišovej (Za ľudí) vyhlásil výberové konanie na generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Termín zasielania prihlášok je do 13. júla. Uchádzač o funkciu musí vopred súhlasiť, že jeho písomná prezentácia a vízia o NASES bude sprístupnená tretím stranám, informovalo oddelenie komunikácie ÚPVII.

"Tak, ako som sľúbila, spustili sme transparentné výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa NASES. Neexistuje žiaden favorit. Hľadáme človeka, ktorý bude nielen odborník v IT, ale najmä manažér obhajujúci v prvom rade záujmy štátu. Informatizácia štátu doteraz stála stovky miliónov eur, ale nefunguje," skonštatovala Remišová.

Kľúčové štátne IT systémy podľa nej potrebujú byť nielen úplne bezpečné, ale najmä plne a spoľahlivo funkčné. "Pre nového riaditeľa to bude nielen výzva, ale aj zodpovednosť. Vyzývam ľudí, ktorí na to majú schopnosti, aby sa pridali k budovaniu informatizácie bez korupcie a s pozitívnym dosahom na životy miliónov občanov Slovenska," dodala.

NASES plní úlohy v oblasti informatizácie spoločnosti a spravuje informačné systémy verejnej správy pre orgány štátnej správy, právnické a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Prevádzkuje vládnu sieť Govnet a Ústredný portál verejnej správy.

Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Cieľom portálu je prístupnou formou tieto informácie a služby poskytovať používateľovi. Medzi najvýznamnejšie úlohy ústredného portálu patrí nasmerovanie používateľa k využitiu konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.