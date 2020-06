Strach z druhej vlny pandémie tlačí hore cenu zlata

Zdroj: Bloomberg;zlato.cz

Foto: SITA/AP

dnes 11:43 -

Zlato tento rok vyskočilo, keď Fed a ďalšie centrálne banky znížili svoje úrokové sadzby a vlády na celom svete pumpujú bilióny do stimulov na záchranu ekonomík poškodených pandémiou. FED za vytlačené doláre začal dokonca nakupovať aj jednotlivé dlhopisy amerických firiem. Obavy z oslabenia mien a možného nárastu inflácie sa investori obracajú k bezpečnému prístavu. Do hľadáčika sa dostalo opäť zlato a hromadenie hotovosti. Vzhľadom k tomu, že reálne americké úrokové sadzby sú v zápornom teritóriu, analytici Goldman Sachs predpovedajú, že za 12 mesiacov zlato dosiahne rekordných 2 000 dolárov.

V súčasnosti je zlato podľa analytikov podhodnotené, pretože na trhoch s aktívami sa nafukujú obrovské bubliny a centrálne banky naďalej tlačia peniaze, ktoré tieto bubliny podporujú. Toto je neudržateľná situácia a keď bubliny prasknú, cena zlata stúpne.



Investorov priťahujú podiely v ETF na zlato, tento rok vzrástli takmer o 600 ton. Rally zažívajú aj akcie ťažiarov, napríklad akcie Newmont, najväčšej svetovej firmy na zlato, tento rok vzrástli o 36 %, zatiaľ čo akcie austrálskeho producenta Evolution Mining o 48 %.



Cena termínových kontraktov na zlato osciluje okolo 1800 dolárov za trojskú uncu, čo je úroveň ktorú naposledy dosiahli koncom roka 2011. Tohtoročný druhý štvrťrok, bude z hľadiska zhodnotenia zlata podľa všetkého najúspešnejším kvartálom od roku 2016.



Od začiatku tohto roka zlato zdraželo v dolároch o zhruba 16,7 percenta. Vývoj jeho ceny je v kontraste s cenou ďalších drahých kovov. Striebro je od začiatku roka v dolároch zhruba na nule, paládium o tri percentá nižšie. Platina stráca dokonca šestnásť percent.





"Fiškálna stimulácia a stimulácia centrálnych bánk ako z obdobia druhej svetovej vojny, zmena stereotypov centrálnych bánk, ktorá bude zahŕňať symetrické inflačné ciele, a uvoľňujúca sa globalizácia tiež naznačujú, že popularita aktív zabezpečujúcich pred infláciou môže rásť. V tejto súvislosti bude presun tokov aktív do bezpečných rajov naďalej výnosným obchodom," zhrnuli analytici kanadskej TD Securities.



Za rastom ceny zlata by podľa britskej analytickej firmy Metal Focus mohlo byť aj obmedzenie ťažby, predpovedá pokles o päť percent, pričom vlani to bolo len 0,8 percenta. K najväčším poklesom produkcie má dôjsť v Južnej Afrike, Peru a Číne, v krajinách, kde boli bane zatvorené alebo kde bola ťažba v súlade s nariadeniami vlády znížená. Ale aj tam, kde žiadne obmedzenia neboli, zasiahla pandémia výpadkami v preprave a logistike. Podľa austrálskych zdrojov by Čína, ktorá je lídrom v ťažbe zlata od roku 2007, mala o svoje vedúce postavenie budúci rok prísť. Nárast ťažby v austrálskych baniach v roku 2021 by mal dosiahnuť 397 ton.

Rebríček 10 krajín s najväčšou ťažbou zlata (v tonách):

Čína 383 (-5,2%)

Rusko 329 (+11,5%)

Austrália 325 (+2,6%)

USA 200 (-11%)

Kanada 183 (-3,2%)

Peru 143 (-9,0%)

Ghana 142 (-4,5%)

Južná Afrika 118 (- 7,7%)

Mexiko 111 (-5,9%)

Brazília 107 (+10,6%)