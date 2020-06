Prepady na trhoch vás trápiť nemusia, stačí dodržať 4 kroky

Zdroj: humbledollar

Foto: getty images

dnes 0:22 -

Volatilita je neoddeliteľnou súčasťou investovania, je to niečo, bez čoho by trhy nemohli existovať. Nasledujúce štyri body vám pripomenú, ako k volatilite a prepadom na trhoch pristupovať a ako obmedziť ich negatívne dopady na portfólio.

Naučte sa žiť s volatilitou a využívajte poklesov cien

Investori, ktorí na trh vstúpili počas uplynulej dekády, mohli nadobudnúť dojem, že cesta hore je takmer bezproblémová. To je ale klam. Z dlhodobého hľadiska akcie skutočne posilňujú, to ale neznamená, že nemôže prísť prepad o 30 % alebo viac. Práve za výrazné poklesy by však investori mali byť vďační. Kedy by sa im inak pošťastilo nakúpiť akcie lacnejšie ako pred niekoľkými mesiacmi, v krajnom prípade aj niekoľkými rokmi?

Prispôsobujte pravidelne portfólio svojmu veku

Na akciovom trhu by vždy mali investori alokovať len tie peniaze, ktoré nebudú v najbližšom čase potrebovať. V prípade hlbokých prepadov cien akcií totiž môže odraz trvať dlhšie. Investori by tak mali jednak dobre poznať svoj časový horizont, jednak s postupujúcim časom prevažovať portfólio tak, aby podiel najrizikovejších zložiek klesal a naopak narastalo zastúpenie konzervatívnejších investícií a bezpečných prístavov.





Vnímajte svoj majetok komplexne

V súvislosti s investovaním sa najčastejšie hovorí o akciách a dlhopisoch. Pravdou ale je, že investíciou môže byť prakticky čokoľvek, čo má hodnotu, či už je to nehnuteľnosť, umenie, rodinné šperky, alebo napríklad zberateľské predmety. Prepad cien akcií o 30 % teda rozhodne neznamená, že investor o 30 % schudobnel.

Záložný plán pre všetky prípady

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Ešte predtým, než na trh vstúpite, vytvorte si sami, alebo v spolupráci s investičným poradcom, jasný plán. Povedzte si, čo chcete dosiahnuť, v akom časovom horizonte a aké riziko je pre vás akceptovateľné. Musíte mať tiež jasno v tom, čo urobíte, ak sa situácia na trhoch nebude vyvíjať vo váš prospech. Ak začnete na relatívne nepravdepodobné situácie reagovať bez predchádzajúcej prípravy impulzívne, budete sa dopúšťať zbytočných chýb.