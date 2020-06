Ekonomický dosah koronakrízy môže byť pre niektoré segmenty dokonca pozitívny

dnes 10:31 -

V sektore technológií, médií a telekomunikácií (TMT) je ekonomický dosah koronakrízy do veľkej miery neutrálny, pre niektoré segmenty dokonca pozitívny. Dokázala to analýza spoločnosti PwC CEE. Kríza totiž spustila výrazné zrýchlenie digitálnej transformácie globálnej ekonomiky.

V segmente TMT pandémia ovplyvnila najviac sektor médií a zábavy, keďže kiná, divadlá či koncertné miestnosti boli zatvorené. Pokles zaznamenala aj klasická reklama, pričom došlo k prechodu na digitálnu reklamu, kde najväčšími víťazmi podľa analýzy boli hráči, ako Google či Facebook. „Na druhej strane, v trhovom segmente médií a zábavy došlo za posledné tri mesiace k výraznému nárastu, pretože mnohí spotrebitelia prešli na video na dopytových platformách. Podobne aj hrací sektor zaznamenal veľký nárast v počte stiahnutých hier,“ dodala spoločnosť. Zvýšil sa aj objem činností telekomunikačných operátorov v dôsledku nárastu prenosu dát.

„Dostali sme príležitosť preskočiť jednu generáciu pri vývoji smerom k digitálnej technológii a práci na diaľku, pokiaľ budeme reagovať rýchlo a nepremrháme príležitosť, ktorú nám táto vlna digitálnej transformácie ponúka,“ myslí si CEO spoločnosti RPA giant UiPath Daniel Dines.

Podľa spoločnosti, ktorá realizovala analýzu, sa budú musieť firmy zo segmentu telekomunikácií prispôsobiť novým podmienkam, mali by sa zamerať napríklad na prehodnotenie všeobecného prístupu k jednotlivým kanálom a digitálnej skúsenosti zákazníka a pripraviť sa na možné vládne zásahy do hospodárstva, ako napríklad asymetrické daňové zameranie na sektory s rýchlym rastom alebo obmedzenie opatrení týkajúcich sa upomienok s cieľom chrániť zraniteľných spotrebiteľov. Mali by tiež starostlivo nariadiť likviditu a pripraviť sa na potenciálny nárast nedobytných pohľadávok, sústrediť sa aj na posudzovanie akvizičných príležitostí a zvážiť vstup na trhové segmenty s vysokým potenciálom, ako sú napríklad vzdelávanie alebo telemedicína.

Technologické firmy s rastovým potenciálom, ale slabou finančnou situáciou by sa mali podľa spoločnosti zamerať na upevnenie základov, spoločnostiam vo výhodnej situácii zase odporúčajú hrať útočnú hru. Naopak, spoločnosti s nízkym rastovým potenciálom, ale dobrým finančným zabezpečením by mali krízu využiť na svoju transformáciu. Čo sa týka mediálneho a zábavného priemyslu, firmy by sa mali sústrediť na zníženie nákladov a udržať si tak ziskovosť.