Importovaná nákaza ohrozuje Európu. Týždeň vo svete

Zdroj: across

dnes 8:00 -

Krehká obnova

Počas týždňa boli zverejnené výsledky indexu nákupných manažérov (PMI). Dáta potešili nielen finančné trhy ale aj ekonómov. Index ukazuje, ako nákupní manažéri vidia vývoj ekonomiky na najbližších 6 mesiacov. Výsledok francúzskeho PMI služieb dosiahol 50,3 oproti očakávaniam na úrovni 44,9. Výrobný sektor prezentoval hodnotu 52,1 vs. 46,1 očakávania. Oba indexy sa tak vrátili nad hladinu 50 bodov, čo je kritická hranica. Pod 50 bodmi ekonomika stagnuje, naopak nad 50 bodmi sa dostáva do kontrakcie a naberá na sile. Čím je PMI vyšší, tým by mala ekonomika v nasledujúcich mesiacoch vykazovať lepšie výsledky. Nemecká ekonomika dosiahla PMI služieb na úrovni 45,8 vs. 41,7 očakávania. Výrobný sektor skončil na úrovni 44,6 vs. 41,5 očakávania. Motor Európy tak ešte nie je nad hladinou 50 bodov ale trend v posledných dvoch mesiacoch naznačuje, že nemecká ekonomika sa bude zotavovať rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. V dátach však nie je započítaný možný príchod druhej vlny pandémie, čo je aktuálne pre ekonomiky najväčším rizikom.

Prichádza druhá vlna

V Spojených štátoch môžeme hovoriť o príchode druhej vlny pandémie. Do 20. júna si USA držalo klesajúcu tendenciu nových prípadov a zdalo sa, že situácia sa uberá správnym smerom. Za posledný týždeň vzrástol počet aktívnych prípadov približne o 30 %. USA si držalo pomerne stabilné číslo aktívnych prípadov okolo jedného milióna. Za posledný týždeň sa však nákaza rozšírila a aktívne prípady vzrástli na 1,3 mil. Nakazených teda opäť pribúda viac ako sa ich vylieči. Napríklad vo štvrtok to bolo 40 tis., čo je najvyšší denný prírastok od vypuknutia pandémie. Akcelerácia prvej vlny pokračuje v Brazílii a Indii, čo zvyšuje celosvetové čísla. Európa sa zatiaľ tvári, že druhá vlna sa nás nedotkne a už sme si najhorším prešli. Obavy vyjadrila WHO, ktorá konštatovala, že počet novo nakazených v Európe stúpol spolu s tým, ako sa uvoľnili bezpečnostné opatrenia. Môžeme predpokladať, že importovanie nákazy a jej rozšírenie v otvorených európskych ekonomikách je len otázkou času.

Trh práce a Deň nezávislosti

Budúci týždeň prinesie niekoľko zaujímavých výsledkov. Pozornosť investorov sa upriami na americké dáta z trhu práce – NFP. Ukážu mieru nezamestnanosti v USA, počet žiadostí o podporu ako aj rast miezd. Budú zverejnené netradične vo štvrtok, pretože na piatok pripadá sviatok – Deň nezávislosti. Následne budú zverejnené dáta výrobného sektora USA tzv. ISM výroby. Naznačia viac o tom, ako sa bude vyvíjať výrobný sektor v USA v najbližších mesiacoch a tiež, ako sa mu darí absorbovať ekonomické straty vyvolané pandémiou.

Prečítajte si: Čo robiť, aby vaše peniaze zarábali po kríze lepšie?







Dominik Hapl

Autor je analytik Across Private Investments, Svet otvorených možností