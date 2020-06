Lagardeová: Dno koronakrízy už máme za sebou

Zdroj: TASR;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:31

„Pravdepodobne sme prešli dnom a hovorím to s určitým strachom, samozrejme, môže dôjsť k druhej vlne. Toto zotavenie bude neúplné a môže byť transformačné," povedala Lagardová počas online samitu európskych a globálnych expertov Northern Light Summit. „Niektoré obchodné modely sa budú snažiť prežiť a prispôsobiť sa novému svetu, zatiaľ čo iné firmy vzniknú na základe zmenenej reality." Lagardeová uviedla, že „je pravdepodobné, že sa obchod výrazne zníži. Musíme byť veľmi pozorní voči tým, ktorí sú najviac zraniteľní," dodala.



ECB odhaduje, že hrubý domáci produkt v eurozóne klesol v prvých dvoch štvrťrokoch 2020 o 16 %. Centrálna banka však očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch, keď sa znovu otvoria ekonomiky eurozóny, rast porastie. Po poklese 8,7 % na celý rok 2020 predpovedá centrálna banka v roku 2021 oživenie o 5,2 % a v roku 2022 o 3,3 %.



ECB tento mesiac zvýšila objem a predĺžila platnosť núdzového pandemického programu nákupu dlhopisov. ECB sa zaviazala, že bude nakupovať vládne dlhopisy minimálne do konca júna 2021, pričom celkový objem programu bol zvýšený na 1,35 bilióna eur.



Zápisnica z júnového zasadnutia ukázala, že Rada guvernérov diskutovala aj o účinnosti menovej politiky v snahe rozptýliť obavy nemeckého ústavného súdu, ktorý spochybnil legalitu jedného z programov ECB. Podľa Rady guvernérov existuje "množstvo dôkazov, že ekonomika eurozóny by na tom bola podstatne horšie bez monetárnych stimulov z nákupov aktív".



V záujme riešenia hospodárskej krízy rokujú európski lídri o nových fiškálnych stimuloch na základe návrhu, ktorý Európska komisia predložila v máji, s cieľom získať 750 miliárd eur z verejných trhov. Pôvodným plánom je rozdeliť 500 miliárd vo forme grantov a 250 miliárd v pôžičkách. V súvislosti s týmto plánom však medzi členskými štátmi prevládajú hlboké nezhody. Opäť sa na rokovací stôl dostane 17. júla na stretnutí v Bruseli. Lagardeová v piatok uviedla, že si nemyslí, že na summite padne konečná dohoda, pred zavedením nových fiškálnych stimulov sa podľa nej uskutoční viac rokovaní.