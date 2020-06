Tajomstvo úspechu Quantumrock: Návratnosť 34 % s použitím umelej inteligencie a strojového učenia

Zdroj: zerohedge

dnes 10:37

Program Quantumrock zvaný Volatility Special Opportunities Programme vo výške 50 miliónov dolárov získal ďalších 500 miliónov dolárov od inštitucionálnych investorov, keď dosiahol priemerný 16 % ročný výnos od svojho vzniku v roku 2016. Zakladateľ fondu Stefan Tittel pripisuje úspech schopnosti programu sledovať pohyb na trhoch od paniky depresie k eufórii. „Dnes vidíme, že trhové režimy a vzorce sa menia takmer každý deň. Keďže zavádzame strojovú vzdelávaciu platformu, ktorá neustále analyzuje a počúva trh a analyzuje pravdepodobnosť posunu, môžeme tieto zmeny sledovať.“

Podľa správy, polovica fondu tvorí vyvážené portfólio pozostávajúce z futures S&P 500 a Treasury futures, „druhá polovica zahŕňa stratégie prekrývania vrátane investovania do volatility, ktoré prinieslo veľké peniaze v tohtoročných extrémnych výkyvoch cien“. K rebalansovaniu či posunom parametrov synchronizovane s trhom, keď na trhoch pokoj, ako minulý rok, sa tieto stratégie aktivujú menej často. Ale v období nadmernej volatility, sa fond snaží využívať pákový efekt.

Mnohí by si mysleli, že dosiahnutá pôsobivá výkonnosť Quantumrock je chúlostivá záležitosť. Je nepravdepodobné, že sa bude niečo podobné v budúcnosti opakovať. Zatiaľ čo tí, ktorí sledujú krátkodobé trendy, tvrdia, že moderné trhy vyžadujú stále rýchlejšiu a adaptabilnejšiu stratégiu, iní tvrdia, že načasovanie zmien na nestabilných trhoch je nákladné šialenstvo.

Ale podľa vedúceho systémov umelej inteligencie v Quantumrock, Romana Gorbunova, ktorý nemá finančné zázemie, technológia prekoná tradičné kvantové metódy „pretože dokáže nájsť vzory v oveľa väčšej miere a zdokonaľovať obchodné signály.“

„Máte veľké množstvo šumu v údajoch, pretože trhy sú veľmi efektívne," uviedol Gorbunov, ktorý pracoval aj pre Amazon na systéme hlasového ovládania Alexa. „Ak máte situáciu, keď stratégia funguje dobre len preto, že využíva šumy a nie skutočné vzorce, môžeme tieto situácie zistiť vopred.“

Ak by fond dokázal aj naďalej úspešne prekonávať nielen index S&P500, ale aj väčšinu hedžových fondov, bola by to veľmi zlá správa pre tisíce vysoko platených analytikov a manažérov fondov, ktorí rok čo rok nedokážu prekonať svoje referenčné hodnoty a / alebo trh. Väčšina znich, ak nie všetci, bude tým pádom čoskoro nahradená počítačovým programom. A musia sa za to poďakovať centrálnym bankám a ich bezprecedentným zásahom na trhy.