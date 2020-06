dnes 16:16 -

MMF očakáva, že svetová ekonomika tento rok klesne o 4,9 %. V apríli predpovedal kontrakciu o 3 % a v januári, teda pred vypuknutím pandémie, dokonca nárast o 3,3 %.

"Pandémia ochorenia Covid-19 mala výraznejší negatívny vplyv na aktivitu v prvej polovici 2020, než sa očakávalo a predpokladá sa, že zotavovanie bude pomalšie, než sa pôvodne odhadovalo," uviedol MMF vo svojich aktualizovaných vyhliadkach svetovej ekonomiky.

Fond takisto zhoršil prognózu pre rok 2021. Aktuálne počíta s nárastom o 5,4 % (v apríli 5,8 %). Hlavným dôvodom expanzie v budúcom roku je nízky základ pre porovnanie po prudkom poklese v tomto roku. V prípade prepuknutia ďalšej veľkej epidémie ochorenia Covid-19 v roku 2021 môže rast dosiahnuť len 0,5 %, varoval fond.

MMF zdôvodnil zhoršenie prognóz tým, že opatrenia týkajúce sa sociálnej dištancie zrejme zostanú v platnosti aj v druhej polovici roka, čo bude mať negatívny vplyv na produktivitu a dodávateľské reťazce. A v krajinách, ktoré stále zaznamenávajú vysoký nárast počtu infikovaných, fond počíta s dlhšími reštriktívnymi opatreniami, čo ešte viac obmedzí ekonomickú aktivitu.

MMF očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov tento rok klesne o 8 %. Na budúci rok by mal HDP stúpnuť o 4,5 %.

Ekonomika eurozóny podľa MMF tento rok padne o 10,2 %. Aktuálna predpoveď je o takmer 3 percentuálne body horšia v porovnaní s aprílom. V roku 2021 by HDP mal vzrásť o 6 %. Pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko prognózuje MMF tento rok ešte hlbší pokles, HDP všetkých týchto krajín by sa mal znížiť o vyše 12 %. Nemecká ekonomika zaznamená kontrakciu o 7,8 %.

MMF upozornil, že prognózy obklopuje bezprecedentná neistota a že ekonomická aktivita bude závisieť od faktorov, ako sú dĺžka pandémie, dobrovoľná sociálna dištancia, zmeny globálnych dodávateľských reťazcov a novej dynamiky na trhoch práce.

"Prudký pokles aktivity sprevádza katastrofický dopad na globálny trh práce," uvádza sa v správe MMF. Podľa fondu pokles pracovnej doby v 2. kvartáli zodpovedá strate viac než 300 miliónov pracovných miest na plný úväzok. Najviac sa to dotklo nízkokvalifikovaných zamestnancov, ktorí nemajú možnosť pracovať z domu.

Vlády po celom svete ohlásili masívne fiškálne stimuly na zmiernenie ekonomických následkov pandémie. To spôsobí výrazné zhoršenie stavu verejných financií. "Prudký pokles ekonomickej aktivity a rozpočtových príjmov spoločne s rozsiahlou fiškálnou podporou ešte viac napínajú verejné financie, pričom sa očakáva, že globálny verejný dlh sa tento rok dostane nad 100 % HDP."

Podľa MMF globálny verejný dlh dosiahne historické maximum tento aj na budúci rok. V roku 2020 by mal dosiahnuť 101,5 % HDP a 103,2 % HDP v roku 2021. Priemerný rozpočtový deficit by mal tento rok v porovnaní s vlaňajškom vyskočiť o 10 percentuálnych bodov na 13,9 % HDP.