Volkswagen rokuje o kúpe francúzskej požičovne áut Europcar

Akcie Europcar po zverejnení správy vzrástli až o 17 % na začiatku obchodovania v stredu v Paríži.

Odborníci však upozorňujú, že hoci má Europcar aj ďalších "nápadníkov", nájdenie kupca môže byť ťažké počas hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu, ktorá zvlášť tvrdo zasiahla cestovný ruch.

Skupina Europcar si najala v minulom roku poradcov a zriadila komisiu, aby zvážila ďalšie kroky po tom, ako jej najväčší akcionár Eurazeo SE varoval pred potenciálnym odchodom z požičovne áut. Následne začali okolo spoločnosti "krúžiť" súkromné investičné fondy.

VW zvažuje dohodu s Europcar, ktorá by rozšírila ponuku jeho služieb v oblasti mobility o programy prenájmu a lízingu nových a ojazdených elektrických vozidiel. Europcar by VW umožnil prístup k ďalším predajným kanálom pre jeho elektromobily, a to v čase, keď nie je jasné, ako sa bude vyvíjať ich hodnota.

Koncern VW v minulosti úspešne presunul dieselové modely na trhy vo východnej Európe prostredníctvom svojej divízie finančných služieb po tom, ako ich zákazníci v západných krajinách odmietli po emisnom škandále dieselových vozidiel z produkcie VW.

Kúpa Europcar by znamenala, že VW bude konkurentom firiem, ako je Sixt SE, ktorá ponúka širokú škálu služieb, od tradičného prenájmu až po zdieľanie jazdy.

Ak bude VW pokračovať v snahe o prevzatie, znamenalo by to jeho obrat, keďže v roku 2006 koncern Europcar predal spoločnosti Eurazeo za 1,26 miliardy eur. Teraz má trhovú hodnotu približne 420 miliónov eur.

Cestovné obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu pritom zasiahli aj požičovne automobilov. Hertz Global Holdings podal v máji návrh na vyhlásenie konkurzu.

Vlani prejavili o Europcar záujem súkromné investičné spoločnosti, ako napríklad Apollo Global Management.