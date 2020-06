Pandémia môže vyvolať éru medi, Číne by tým narástol politický vplyv

Zdroj: CNBC

Dopyt po medi by mohol v roku 2020 klesnúť až o 5 % v dôsledku recesie vyvolanej pandémiou. Analytik však poznamenal, že rozsiahle fiškálne stimulačné opatrenia by pomohli v budúcom roku zvýšiť dopyt po kove späť na úroveň pred krízou. Obchodníci očakávajú, že v roku 2021 sa spotreba zvýši o 4 %.

Henning Gloystein z Eurasia group vo výskumnej správe uviedol, že sa očakáva, že pandémia urýchli trend vládnych investícií do životného prostredia a digitalizácie, čo „predznamenáva rastúci dopyt po medi“.

„Obrovské programy zelených a digitálnych stimulov, najmä v Ázii a Európe, vytvoria podmienky na rozmach dopytu po medi - elektrické vozidlá, siete 5G a výroba energie z obnoviteľných zdrojov si vyžadujú veľké množstvo červeného kovu,“ uviedol Gloystein s tým, že programy čistej energie a digitalizácie zvýšia v tomto desaťročí priemerný ročný rast dopytu po medi o 2,5 %, čo by do roku 2030 pravdepodobne zvýšilo spotrebu na 30 miliónov ton, pričom zmeny v doprave budú „najväčším samostatným zdrojom využívania medi“. „Odvetvie elektrických vozidiel v súčasnosti predstavuje iba 1 % dopytu po medi. Do roku 2030 mnoho analytikov očakáva, že toto číslo dosiahne 10 %,“ uviedol.





Od Číny sa očakávalo, že v nadchádzajúcom desaťročí investuje stovky miliárd dolárov do digitalizácie svojej ekonomiky, poznamenal Gloystein, zatiaľ čo krajiny na celom svete sa zaviazali k masívnym investíciám do zelenej infraštruktúry a elektrických vozidiel. „Meď bude kľúčovým vstupom pre prakticky všetky priemyselné odvetvia, ktoré sa teraz propagujú,“ uviedol. „Vitajte vo veku medi."

Analytici Bank of America zvýšili svoju cenovú predpoveď pre kov začiatkom tohto mesiaca a očakávajú, že ceny sa v roku 2020 zvýšia o 5,4 % na 5 621 dolárov za tonu. Ich projekcia zostala nezmenená na roku 2021 na 6 250 dolárov za tonu. Prognózy sa opierajú o „pozoruhodné balíky fiškálnych stimulov“ a očakávania, že keď krajiny upustia od nasadených opatrení proti korone, dôjde k väčšiemu nákupu surovín.





Analytici v spoločnosti Morgan Stanley tiež podľa agentúry Reuters očakávajú, že sa sektor rýchlo vráti na úroveň pred pandémiou. Očakávajú, že globálne stimulačné opatrenia, výdavky na čínsku infraštruktúru a prerušenie dodávok zvýšia dopyt.

Gloystein uznal, že krajiny južnej pologule s veľkými odvetviami ťažby medi by mali mať kľúčový úžitok z rastúceho dopytu po medi. Poznamenal, že vplyv Číny v tomto odvetví by mohol dosiahnuť politický vplyv v Austrálii aj v Južnej Amerike. „Dominantné postavenie Číny ako kupca suroviny jej pravdepodobne prinesie väčší politický vplyv na regióny kde sa meď ťaží.“ Eurasia Group uvádza Čínu ako najväčšieho samostatného užívateľa rafinovanej medi na svete, pričom táto krajina minulý rok spotrebovala približne 13 miliónov ton komodity.

Napätie medzi Čínou a Austráliou sa v posledných rokoch zvýšilo po tom, čo Austrália zakázala nasadiť v krajine sieť 5G čínskemu telekomunikačnému gigantovi Huawei. Tým dala za pravdu USA, že prítomnosť spoločnosti v infraštruktúre predstavuje národné bezpečnostné riziká. Vzťahy nedávno poškodila austrálska vláda, ktorá vyzvala na vyšetrenie úlohy Číny pri vypuknutí koronavírusu.





Čínsky vplyv by sa pravdepodobne zvýšil v Čile, najväčšom vývozcovi medi na svete, ktorý je účastníkom čínskej iniciatívy hodvábnej cesty. „Čilský predaj do Číny už predstavuje asi jednu tretinu celkového vývozu," uvádza sa v správe. „Vyšší predaj medi pravdepodobne zvýši túto závislosť a vystaví krajinu politickému tlaku Pekingu v mnohých oblastiach, vrátane tichomorských obchodných rokovaní, používania zariadení Huawei a vzťahov so Spojenými štátmi.“ To isté, varoval Gloystein, platí aj pre Peru, ktoré vyváža do Číny takmer dvakrát toľko tovaru ako do Európy, alebo Spojených štátov.