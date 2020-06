Nemecké úrady zatkli bývalého šéfa spoločnosti Wirecard M. Brauna

dnes 12:16 -

Prokuratúra v Mníchove uviedla, že Braun, ktorý pochádza z Rakúska a v piatok (19. 6.) rezignoval na funkciu riaditeľa, sa v pondelok (22. 6.) večer po vydaní zatykača dobrovoľne dostavil na príslušné úrady.

"Súčasné vyšetrovanie ukazuje, že konanie obžalovaného odôvodňuje podozrenie na nepresnú prezentáciu, ktorá sa spája s manipuláciou s trhom," uvádza sa vo vyhlásení.

To je najnovší zvrat v rýchlo sa vyvíjajúcom účtovnom škandále, ktorý je jedným z najväčších finančných podvodov v Nemecku a porovnáva sa so škandálom americkej spoločnosti Enron zo začiatku 21. storočia.

Mníchovskí prokurátori vo vyhlásení ďalej uviedli, že Braun podľa nich umelo nafúkol aktíva a objemy predaja digitálnej platobnej spoločnosti prostredníctvom falošných transakcií s tzv. nadobúdateľmi, tretími stranami, aby sa jeho spoločnosť stala finančne silnejšou a atraktívnejšou pre investorov a zákazníkov. Dodali, že Braun pravdepodobne konal spolu s inými páchateľmi.

Rakúsky počítačový vedec sa pripojil k spoločnosti Wirecard v roku 2002 a dohliadal na profil bavorského strat-upu v prestížnom indexe DAX 30.

Wirecard čelí škandálu od minulého týždňa po tom, ako audítori spoločnosti Ernst & Young informovali, že v účtoch spoločnosti chýba 1,9 miliardy eur.

Chýbajúca hotovosť mala slúžiť na krytie rizík pri obchodovaní, ktoré údajne vykonávali tretie strany v mene Wirecardu, a mala byť držaná na viazaných účtoch v dvoch filipínskych bankách. Ale obe ázijské banky, BDO a BPI, popreli vzťahy s Wirecardom.

Braun minulý týždeň náhle rezignoval, zatiaľ čo v pondelok bol prepustený prevádzkový šéf spoločnosti Jan Marsalek.

Wirecard v pondelok pripustil, že "na základe ďalšieho preskúmania existuje pravdepodobnosť, že zostatky na bankových dôveryhodných účtoch vo výške 1,9 miliardy eur neexistujú".

Škandál nasmeroval cenu akcií spoločnosti Wirecard do zostupnej špirály. V utorok ráno stáli len o niečo viac ako 16 eur, čo je strmý pád zo 100 eur v stredu 17. júna.

Wirecard teraz vedie krízové rozhovory s veriteľmi a "skúma širokú škálu možných ďalších opatrení na zabezpečenie pokračovania svojich obchodných operácií" vrátane reštrukturalizácie a predaja alebo jednoducho zastavenia niektorých činností.

Firma, ktorá zamestnáva takmer 6000 ľudí, stiahla svoje predbežné výsledky za rok 2019 aj za 1. štvrťrok 2020.