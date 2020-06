Ministerstvo hospodárstva spustilo aplikáciu na registráciu žiadateľov o dotáciu na nájomné

dnes 13:01 -

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok spustilo aplikáciu na registráciu žiadateľov o dotáciu na nájomné pre prevádzky, ktoré boli pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu zatvorené. Informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na tlačovom brífingu. Aplikácia je dostupná na webe ministerstva. Vyplácanie dotácií by malo byť podľa jeho slov otázkou dní.

„Momentálne sa spustila na webovej stránke ministerstva hospodárstva kompletná jedna sekcia s plnohodnotnými informáciami k tomuto celému procesu,“ uviedla Sulíkova poradkyňa Jana Kiššová s tým, že na webe sú informácie o schválenej legislatíve, je tam zverejnená výzva aj návody, príručky či videoinštruktáže.

„Pre tých, ktorí skúsenosti s elektronickou komunikáciou a s elektronickými podpismi nemajú, je naozaj dôležité si tieto návody prečítať, aby to fungovalo,“ dodala Kiššová.

Konkrétny postup je taký, že o pomoc žiada prenajímateľ, ktorý sa prihlási cez formulár, vyplní doň dáta, ktoré si ešte vopred dohodol s nájomcom. „Tieto predvyplnené dáta odošle a nájomcovi príde do schránky prístup na 48 hodín, aby si tieto dáta od prenajímateľa pozrel, aby ich verifikoval, elektronicky podpísal túto žiadosť,“ priblížila Kiššová. Žiadosť ide potom naspäť prenajímateľovi, ktorý ju tiež elektronicky podpíše. Z MH potom žiadosť poputuje na spracovávanie.

Ako vyčíslila Kiššová, MH očakáva zhruba 70.000 až 100.000 žiadostí, preto sa snažili posilniť aj informovanosť na webe, aby systém tento nápor zvládol. Otázne je aj to, či nápor zvládne portál slovensko.sk, kde je umiestnený formulár. Na účely poskytovania informácií je zriadené i call centrum približne s 10 pracovníkmi, ktorých bude možné kontaktovať. Na ľahšie zvládnutie náporu pripravil rezort harmonogram podľa krajov.

„Keby sa tam začali hlásiť všetci v jeden deň alebo všetci v prvé 3 - 4 dni, mohol by to naozaj ten systém nezvládnuť,“ dodala Kiššová. Sulík vyzýva záujemcov o dotáciu, aby o ňu v utorok žiadali iba tí z Prešovského kraja. Iné žiadosti v utorok spracovávané nebudú a budú čakať na deň, ktorý je pridelený ich kraju. V stredu (24. 6.) sú na rade záujemcovia z Banskobystrického kraja, vo štvrtok (25. 6.) z Košického kraja, v piatok (26. 6.) zo Žilinského kraja, v pondelok (29. 6.) je na rade Nitriansky kraj, v utorok (30. 6.) Trenčiansky kraj, v stredu (1.7.) Trnavský kraj a ako poslední môžu o dotáciu žiadať záujemcovia z Bratislavského kraja, a to vo štvrtok (2. 7.). Následne sa bude tento harmonogram opakovať a žiadosti bude možné podávať do 30. novembra. Keď prvotný nápor opadne, harmonogram už nebude potrebné dodržiavať.

Ako dodal minister, technická príprava aplikácie bola náročná, je do nej zapojených päť rozličných systémov. Aplikáciu spustili v utorok o 11.00 h „Chcel by som vyzvať všetkých nájomcov, aby sa prihlásili,“ dodal Sulík s tým, že zároveň prosí aj prenajímateľov, aby spolupracovali. „Máme na to vyčlenených dostatok peňazí a technicky sme na to pripravení, aspoň teda dúfam,“ podotkol.