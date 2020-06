Poslanecký prieskum v SP upozornil na problémy v informačných systémoch

dnes 14:46 -

Poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni (SP) upozornil napríklad na problémy v informačných systémoch. V pondelok o tom informovali poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí jeho realizáciu iniciovali. Prieskum naďalej pokračuje, zákonodarcovia majú ďalšie otázky, napríklad o ochrane osobných údajov.

„Aktuálne v SP pracuje 49 informačných systémov, ktoré nie sú plne kompatibilné,“ uviedla poslankyňa hnutia OĽaNO Lucia Drábiková s tým, že počas prieskumu zistili, že SP už rozbehla projekt zameraný na zefektívnenie informačných systémov. Ten by mal byť hradený z európskych peňazí. Pre nekompatibilitu systémov bolo potrebné mnohé dáta vytláčať z e-mailov a prepisovať ručne do počítačov. Po modernizácii informačných systémov „kričí“ SP, podľa slov jej generálneho riaditeľa Ľubomíra Vážneho, už roky. Ako však dodal, SP „troskotá“ na ťažkopádnych postupoch, napríklad Úradu pre verejné obstarávanie, čo môže podľa neho ohroziť aj financovanie projektu modernizácie informačných systémov SP z eurofondov.

Poslanci sa s Vážnym zhodli aj na tom, že Slovensko potrebuje nový zákon o sociálnom poistení. „Nie 46. novelu, pretože to nám spôsobuje najväčšie problémy,“ dodal Vážny s tým, že najväčšie úskalia predstavujú výnimky.

Ďalšie otázky, ktoré majú zákonodarcovia pripravené, sa týkajú dôchodkového systému i spôsobu zabezpečenia ochrany osobných údajov.

Ako reagoval Vážny, poslanecký prieskum uvítal. „Za apríl, máj a do polovičky júna sme vyplatili necelý jeden milión dávok a za rovnaké obdobie minulého roku sme vyplatili asi 400.000 dávok. To znamená, že nápor na vyplácanie dávok vzrástol 2,5-násobne, ale počet disponibilných zamestnancov nám klesol o 20 %, v niektoré dni až o 40 %,“ dodal Vážny s tým, že to bolo nezvládnuteľné a komplikované. Zamestnanci často odbiehali zo svojich okresov do tých, v ktorých bol najväčší nápor žiadostí.

Ako odpovedal Vážny na otázku o finančnej situácii SP, poisťovňa eviduje nižšie príjmy, ale vyššie výdavky. „Zatiaľ ten schodok ako-tak sanujeme z rezervy, ktorú sme mali, ale nebude to dlhodobá záležitosť,“ uviedol. Po započítaní rezervy je SP v pluse 120 miliónov eur, budúce príjmy a výdavky poisťovne sú však podľa neho nevyspytateľné. Očakáva, že sa budú znižovať výdavky na ošetrovné, a naopak rásť výdavky na nezamestnanosť.