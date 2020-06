Akciové trhy vzrástli o vyše 30 %. Týždeň vo svete

Zdroj: across

dnes 8:00 -

Firemné zisky sa vrátili v čase

Akciové trhy zaznamenali od marcového prepadu rast o vyše 30 %. Na takéto zhodnotenie museli investori predtým čakať viac ako dva roky. Ich apetít rastie spolu s tým, ako rastie objem novo „vytlačených peňazí“. Centrálne banky naplno spustili záchranné programy a mesačne pumpujú do ekonomík miliardy dolárov. Na jednej strane je to správna reakcia na záchranu ekonomík. Na druhej strane sa však investori tvária, ako by sme sa posunuli v čase do prvej polovice roku 2022 a všetky ekonomické straty sú už vymazané. Zisky firiem v prvom kvartáli poklesli a ich najväčší pokles sa očakáva s príchodom výsledkovej sezóny za druhý kvartál. Zisky na akciu sa prepadli na úrovne z roku 2017. Firmy sa tak vrátili v čase späť o dva roky. Je prirodzené, že akciové trhy pracujú s budúcimi očakávaniami a sú v predstihu pred reálnou ekonomikou. No zdá sa, že ekonomiku predbehli až príliš.

Tesla na rekordných úrovniach

Tesla sa stala najhodnotnejším producentom automobilov na svete. Hodnota meraná trhovou kapitalizáciou dosiahla v minulom týždni rekordné úrovne, keď sa vyšplhala na 183 mld. USD. Trhová kapitalizácia predstavuje počet všetkých akcií prenásobený trhovou cenou za akciu. Paradoxom je, že vlani Tesla predala necelých v USA 0,2 mil. automobilov, pričom druhý najväčší koncern Toyota Motors, ktorého trhová kapitalizácia dosahuje 176 mld. USD, predal v minulom roku až 2,4 mil. áut. v USA. Ak sa pozrieme na obľúbený ukazovateľ vnútornej hodnoty akcie – pomer ceny akcie k ziskom firmy (P/E) – zistíme, že Toyota má P/E na úrovni 9, čiže cena akcie zodpovedá 9-násobku ziskov spoločnosti. Čím je toto číslo nižšie, tým je to pre investora lepšie. V aktuálnej situácii sa väčšina známych automobiliek pohybuje v rozmedzí od 5 do 15. Tesla vykazuje P/E až na úrovni 6 000! Hodnotoví investori sa už roky zamýšľajú, prečo akcie Tesly neustále rastú, hoci reálne výsledky spoločnosti nezodpovedajú ich cene. Vývoj akcií Tesly doslova popiera všetky základné investorské poučky... A Elon Musk medzitým odpaľuje rakety do vesmíru a pokračuje vo svojom predávaní snov.

zdroj: visualcapitalist.com

Pokojný týždeň?

Po dvoch nabitých týždňoch plných ekonomických výsledkov a zasadnutí centrálnych bánk nás čaká pomyselná prestávka. Uvidíme iba výsledky európskeho PMI – Index nákupných manažérov. Výsledky ukážu, ako vidia kľúčoví manažéri firiem vývoj v ekonomike na najbližších 6 mesiacov. Dáta budú pozorne sledované, pretože naznačia, či obnova v európskych krajinách bude rýchlejšia alebo, naopak, pomalšia.

Prečítajte si: Zaujímate sa o nehnuteľnosti? Investujte do realitných fondov





Dominik Hapl

Autor je analytik Across Private Investments, Svet otvorených možností