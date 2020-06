Zmeny pri gastrolístkoch môžu znížiť príjmy a ohroziť miesta v gastrobiznise

dnes 14:46 -

Pripravovaná zmena v systéme poskytovania stravovacích poukážok v zrýchlenom legislatívnom konaní vytvorí podľa iniciatívy na gastrosektor ešte väčší tlak. Vláda by sa mala zaoberať na svojom najbližšom rokovaní budúci týždeň balíčkom lex korona, ktorý má obsahovať aj zmenu systému stravovacích poukážok. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) avizoval, že zamestnanec má dostať na výber. V celom systéme stravovacích poukážok je pri súčasnej zákonnej úprave alokovaných približne 820 miliónov eur ročne.

"Obávame sa, že tento experiment, bezúčelová hotovosť vs. účelovo viazané prostriedky na stravu, bude mať výrazné dôsledky pre gastroprevádzky. Vítame, že vláda SR chce pomôcť podnikateľom vo forme zjednodušenia administratívy stravovacích poukážok, a že zamestnanec dostane k výplate hotovosť, s ktorou môže robiť, čo chce, ale prijímanie takto citlivých noviel, ktoré sa týkajú takmer milióna zamestnancov v zrýchlenom legislatívnom konaní bez diskusie a skúmania dosahov, je nezodpovedné," skonštatovala hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny. Podľa jej slov pre viacero zamestnaneckých jedálni a súkromných kantín bude toto rozhodnutie likvidačné. "Návrh zákona ešte nebol ani predstavený verejnosti," povedala Koreny.

Iniciatíva upozorňuje na to, že približne 15 % prevádzok už po koronakríze neotvorilo. Aktuálne má v ohrození asi 10.000 pracovníkov, ktorí do konca roka môžu prísť o prácu. "Táto zmena asi poteší zamestnancov a možno aj zamestnávateľa, ale podnikateľom v gastre pridáva ďalšie vrásky na čele a obavy. Prídu s hotovosťou a v tejto ekonomickej situácii ľudia k nim do gastra, keď badateľne začali po koronakríze šetriť," pýta sa Koreny.

Ešte viac ohrozené môžu byť podľa iniciatívy gastroprevádzky a obchody v pohraničných oblastiach, kde chodia ľudia pravidelne nakupovať potraviny bežnej spotreby do Maďarska, Česka, Poľska alebo dokonca aj Rakúska, keďže v niektorých z týchto krajín sa daň z pridanej hodnoty na potraviny. Avšak kým stravné lístky aj elektronické, možno použiť ľudia iba na Slovensku, hotovosť či bankovú kartu je možné použiť aj za hranicami. "Príspevok na stravu vo forme hotovosti a DPH vlastne darujeme poľským, českým, rakúskym a maďarským obchodníkom," dodáva Koreny.