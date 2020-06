Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol menej, než sa čakalo

dnes 15:01 -

Počet nových žiadostí o podporu v USA v uplynulom týždni, skončenom 13. júna, dosiahol 1,508 milióna po 1,566 milióna v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so znížením na 1,3 milióna.

Počet nových žiadostí síce klesol už 11. týždeň po sebe, keď koncom marca dosiahol 6,867 milióna. Aj napriek tomu, že všetky federálne štáty do rôznej miery opäť otvorili ekonomiky, však zostáva mimoriadne vysoký.

Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 6. júna klesol o 62.000 na 20,5 milióna.