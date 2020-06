Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti bude monitorovať situáciu podnikov

dnes 13:31 -

Výbor Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti bude aj naďalej pokračovať v pravidelných návštevách ekonomicky dôležitých podnikov v rôznych regiónoch. Poslancom pomôžu pri schvaľovaní dôležitých ekonomických zákonov informácie priamo od zamestnávateľov, uviedol vo štvrtok po návšteve východného Slovenska predseda výboru Peter Kremský (OĽaNO).

"Je pre nás kľúčové poznať situáciu najväčších zamestnávateľov, producentov či poskytovateľov služieb, dopravných a energetických podnikov priamo v teréne," uviedol Kremský. "Len vtedy môžeme nastaviť zákony tak, aby podnikanie podporovali, nie brzdili a komplikovali," dodal.

Predseda výboru verí, že legislatívne zmeny, ktoré vláda Igora Matoviča (OĽaNO) pripravuje, zlepšia konkurencieschopnosť podnikov na Slovensku a stabilitu pracovných miest. Firmy, ako napríklad US Steel, Whirlpool, Embraco, ale aj ďalšie počas rokovaní s poslancami žiadali najmä väčšiu flexibilitu Zákonníka práce, zníženie cien energií a odbúranie zbytočných byrokratických povinností. Upozornili, že inak budú ich výrobné náklady ďalej rásť, čím sa ich produkcia predražuje najmä oproti sesterským závodom v južnej Európe alebo na iných kontinentoch.

Kremský ocenil, že košický závod US Steel je pre materský koncern naďalej strategicky dôležitý a má v budúcnosti plány rozvíjať ho. V najbližších desiatich rokoch v ňom plánuje investovať až 1,5 miliardy eur, najmä do finalizácie produktov a ekologickejšej výroby, a to napriek ťažkej situácii na trhu a tlaku lacných dodávok konkurentov z Číny, Ruska a Indie.