Štátne teplárne zastreší jeden holding

dnes 16:01 -



Svoje predstavy o fungovaní slovenských teplárenských spoločností predstavilo v stredu vedenie MH Manažmentu zástupcom teplární a ich dodávateľmi na stretnutí v Sliači.

"Stretnutím sme vyslali jasný signál, že by sme chceli efektívnu a vyváženú spoluprácu s našimi dodávateľmi, zároveň sme jasne deklarovali, že naša predstava o tom, ako majú fungovať teplárne je iná, aká bola doteraz," uviedol generálny riaditeľ MH Manažmentu Ľuboš Lopatka.

"Chceli by sme klásť väčší dôraz jednak na spokojnosť konečného odberateľa, ale súčasne prihliadať aj na záujem akcionára, ktorým je štát. Domnievame sa, že teplárenské spoločnosti sú aktuálne riadené spôsobom, ktorý nezodpovedá možnostiam, ktoré táto doba ponúka," konštatoval ďalej.

Jedným z riešení je podľa neho využitie sieťovej štruktúry a holdingového riadenia. "Sľubujeme si od toho využitie synergií a úspor z rozsahu a strategickejšie nasmerovanie teplární tak, aby sme boli schopní garantovať dlhodobo udržateľným spôsobom ceny tepla, a to pri minimálnych investíciách," uviedol ďalej.

MH Manažment, ktorý je nástupníckou spoločnosťou bývalého Fondu národného majetku, má stále podiely v stovkách slovenských firiem. Významnejšie podiely sú v 28 akciových spoločnostiach, z toho 17 je prepravných spoločností bývalej autobusovej dopravy (SAD). V 11 firmách má MH Manažment majoritu.

Podľa Lopatku minoritné podiely vo firmách nemajú už zmysel a treba ich predať. O menšinových podieloch v SAD by malo rozhodnúť ministerstvo hospodárstva. Aj vo zvyšných spoločnostiach chce ale MH Manažment navrhnúť predaj akcií, alebo ich odstúpenie v rámci rezortu.

Podľa Lopatku MH Manažment týmto splní svoju úlohu a do dvoch rokov by mohol svoju činnosť ukončiť. Teplárne by ale mali podľa jeho názoru ostať pod krídlami štátu.

Predaj portfólia akciových spoločností so štátnym podielom schvaľuje podľa generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR Romana Achimského aj samotné ministerstvo.