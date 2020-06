Ekologickejšia ekonomika: Tri kroky, aby sa udržateľnosť stala stredobodom podnikania

Zdroj: the conversation

V súčasnosti sa prístup a záväzok k udržateľnosti vo firmách výrazne líši. Väčšina spoločností už akceptuje rétoriku udržateľnosti, aj keď iba z dôvodu PR, mnohé prijali stratégie, aby boli „menej škodlivé. “ Napríklad znížením emisií, znížením využívania zdrojov a riešením zlých pracovných podmienok v dodávateľských reťazcoch. Avšak len veľmi málo spoločností sa zaviazalo integrovať zásady trvalej udržateľnosti, ako napríklad obehové hospodárstvo, do jadra svojej obchodnej stratégie. Čo znamená prispievať k trvalo udržateľnej spoločnosti.

V čase, keď potrebujeme znížiť emisie skleníkových plynov na nulu a prestať plieniť nerastné zdroje, je firemná kultúra chrbticou mnohých obchodných modelov v priemysle, od potravín a módy po technológie a domáce spotrebiče. Akú úlohu môžu jednotlivci vo firmách zohrávať pri dosahovaní zásadnejších zmien? Ako môže iba jeden človek pomôcť zmeniť to, čo sa považuje za traumatické obdobie v ľudskej histórii, na niečo, z čoho budú mať budúce generácie úžitok, a vytvoriť udržateľnejší svet?

Vedci študovali udržateľnosť vo firemnom sektore na celom svete a skúmali, čo tieto spoločnosti urobili, aby do svojej organizácie zabudovali udržateľnosť. Vo väčšina z nich bola zodpovednosť za environmentálne a sociálne vplyvy prenesená na zamestnancov. Ako teda môžu jednotlivci prispieť k tomu, aby sa udržateľnosť stala ústrednou témou v podnikaní?

Vedci zistili, že ľudia používajú tri odlišné prístupy: asimiláciu, mobilizáciu a prechod. Každý prístup sa vyznačuje odlišnými mikrostratégiami, ktoré jednotlivci používajú na zvýšenie udržateľnosti v celej spoločnosti.

Asimilácia

Zástupcovia tejto skupiny prijali prístup asimilácie zameraný jednoducho na prispôsobenie sa existujúcej organizačnej štruktúre zameranej na zisk. Začali skúmať, ako udržateľnosť dokáže prispievať k úsporám nákladov, efektívnosti alebo predaju. Pri tomto prístupe bola udržateľnosť periférnym prvkom základnej stratégie organizácie.

Mobilizácia

Ľudia, ktorí prijali mobilizačný prístup, sa určitým spôsobom naďalej prispôsobovali existujúcemu zmýšľaniu, ale začali tiež využívať možnosti organizácie, napríklad oslovovanie konkrétnych vedúcich pracovníkov, využívanie výskumu a vývoja, alebo spustenie pilotnej fázy udržateľnosti projektu. Dosiahli väčšiu integráciu udržateľnosti ako v prípade asimilačného prístupu stále však nejde o transformáciu v plnej miere.

Prechod

Tí, ktorí prijali prístup transformácie, sa naďalej prispôsobovali niektorým prvkom existujúceho prístupu ale zameriavali sa aj na formovanie politík, procesov a postojov k zásadám trvalej udržateľnosti. Urobili to prostredníctvom školení a komunikácie v rámci celej organizácie. Títo jednotlivci dosiahli vysokú úroveň integrácie udržateľnosti v rámci svojich organizácií. Inými slovami, zabezpečili, aby sa udržateľnosť stala ústredným prvkom ich obchodného modelu a prístupu, ovplyvňujúcim kľúčové rozhodnutia a budúce smerovanie spoločnosti. Dostal tým udržateľnosť medzi hlavné témy.



Vedci namiesto toho, aby definovali tri odlišné prístupy, hľadali vzorec progresie prostredníctvom týchto troch prístupov.





Aj keď sa asimilácia môže javiť ako príliš ambiciózna, pre jednotlivca môže byť dôležitým prvým krokom získanie statusu „insidera“ a stratégie udržateľnosti na získanie dôveryhodnosti v podnikaní. Je to dôležité, pretože to dokazuje, že dosiahnutie udržateľnosti si vyžaduje dlhodobý plán správnej integrácie. Vedcom sa podarilo identifikovať aj faktory, ktoré ľuďom umožnili napredovať, aby nezostali uviaznutí v prvých prístupoch. Najvýznamnejším faktorom bola podpora najvyššieho vedenia.



Kľúčom k pokroku nad rámec asimilačného prístupu bolo akceptovanie vonkajších vplyvov a faktorov. Napríklad poukázanie na konkurenčné stratégie alebo činnosti a očakávania alebo plány zákazníkov. V snahe napredovať nad mobilizačný prístup sa pozornosť sústredila na začlenenie udržateľnosti do vnútorných politík a metrík spoločnosti, ako sú kľúčové ukazovatele výkonnosti a očakávania pri prijímaní zamestnancov.

Integrácia trvalej udržateľnosti do strategického srdca organizácie je dlhodobým úsilím, musí byť starostlivo a takticky naplánovaná. Príklad zo strany najvyššieho vedenia je nevyhnutný počas celého procesu. Hlavným cieľom by malo byť neustále rozvíjanie a udržiavanie podpory a odhodlania. Zároveň by mali vedúci zamestnanci mali hľadať spôsoby, ako zapojiť konkurenčné správanie alebo očakávania klientov, a nemali by sa báť, že vo firma sa budú strániť takéto postupy prijať.

V konečnom dôsledku sú vnútorné politiky a metriky nevyhnutné na integráciu udržateľnosti do strategického jadra organizácie. Spolupráca s personálom v oblasti výkonnosti, očakávaní a kritérií odmeňovania / bonusov, ako aj s finančným oddelením pri úprave vnútornej miery návratnosti dlhodobých projektov, je nevyhnutná pre úspešnú transformáciu.



Svet po Covid-19 môže otvoriť dvere mnohým debatám o presadzovaní udržateľnosti v podnikaní. Vedecký výskum dokázal, že podnikanie sa stáva významným prispievateľom k udržateľnejšiemu a spravodlivejšiemu svetu. Pandémia koronavírusov nám ukázala, že ľudstvo má v prípade naliehavosti schopnosť rýchlo čeliť globálnym výzvam. Ale nakoniec je to práve odvaha a kroky jednotlivcov, čo je potrebné na dosiahnutie zmeny.