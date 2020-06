Koronakíza likviduje automobilový trh, montážne dielne sa musia preorientovať

Zdroj: HOR

Krajina, ktorá má v automobilovom priemysle viac ako 600 000 zamestnancov a takmer 1/5 jej exportu predstavujú výrobky tohto odvetvia bola pandémiou Covid-19 významne postihnutá. Ak od niektorého odvetvia záleží viac ako 10 % HDP, má také odvetvie samozrejme prioritu aj v agende vlády.



„Strednodobým rizikom, ktoré sme zaznamenali ešte pred krízou, bol veľký technologický posun,“ povedal Jose Lopez-Tafall, generálny riaditeľ Španielskej asociácie automobilových výrobcov (ANFAC). Dodal, že odvetvie potrebuje „šokový plán“, ktorý by mu pomohol sa zotaviť po skončení koronakrízy. Bol to práve automobilový priemysel pre koncerny Volkswagen, Renault SA a Ford Motor Co., ktorý pomohol vytiahnuť krajinu z trojročnej recesie po dlhovej kríze pred desiatimi rokmi.

Odhady bankových analytikov hovoria, že španielska ekonomika by sa mohla v roku 2020 podľa najhoršieho scenára medziročne prepadnúť až o 15 %. Podľa analýzy portálu Bloomberg má Španielsko ekonomiku závislú na malých firmách a v pracovnom práve dominujú krátkodobé zmluvy. Už pred prepuknutím koronavírusu bola nezamestnanosť v Španielsku na úrovni 14 %. Odhady na roky 2020 – 2021 sa pohybujú niekde na 18 až 23 %. Ani podľa najlepšieho scenára sa v roku 2022 zrejme nezamestnanosť nedostane pod 17 %. Budúce úrovne nezamestnanosti budú závisieť na schopnosti priemyselných podnikov znovu rozbehnúť produkciu. V druhom slede sa schopnosť firiem vyrábať bude odvíjať od nálady spotrebiteľov.







Automobilový priemysel Španielska exportuje zhruba 80 % zo svojej výroby, takže podobne ako automobilky na Slovensku, musia aj španielske dúfať v rýchle oživenie exportných trhov. Časový horizont obnovenia dopytu v zahraničí je zatiaľ nejasný a aj preto sa vláda v Madride rozhodla podporiť automobilový sektor v krajine celým balíčkom opatrení v hodnote 3,75 miliardy eur. Ako uvádza Reuters, opatrenia vo vládnom balíčku majú podporiť nové investície v automobilovom sektore a zároveň budú smerovať do podpory predaja nových áut v krajine. Prioritou bude podpora predaja elektromobilov. Opatrenia majú viesť k obnove vozidiel starších ako 10 rokov, ktoré by mali byť nahradené efektívnejšími, ekologickejšími a modernejšími modelmi. Prvá časť balíčka vo výške 1,5 miliardy by mala byť vládou poskytnutá už v roku 2020.

Z množstva výrobcov, ktorí v Španielsku umiestnili svoje montážne linky, sa najradikálnejšie vyjadril Nissan, ktorý avizuje zatvorenie závodu v Barcelone. To by mohlo znamenať stratu zamestnania až pre 3000 pracovníkov. Náklady na ukončenie výroby, demontáž liniek, kompenzácie pre zamestnancov a vrátenie štátnej podpory odhadol Nissan na 1,7 miliardy eur. Je však možné, že v rámci aliancie Nissan Renault sa spomenutá továreň v Barcelone preorientuje na výrobky Renaultu, čo by niektoré pracovné miesta mohlo zachrániť.





Potreba nových impulzov na obnovenie hospodárstva kvôli Covidu-19 je dobrou príležitosťou pre vlády a firmy uviesť do života nové technológie. Inovácie sú jednou z hlavných ciest na zmodernizovanie hospodárstva v krajinách EÚ. Balík na obnovu a rozbeh ekonomiky prijala aj nemecká vláda a objem 130 miliárd eur má byť nasmerovaný okrem iného do investícií do infraštruktúry. Európska komisia ocenila obsah nemeckého balíčka, v ktorom sú obsiahnuté aj investície do zelených technológií, do zníženia emisií škodlivých látok a do ďalšieho výskumu v tejto oblasti.



Rovnako sú aj v balíčku Európskej komisie, ktorý bol schválený na obnovu ekonomík 27 krajín EÚ v hodnote 750 miliárd eur, obsiahnuté podmienky na zníženie emisií CO2. Podľa vyjadrenia Nicka Robinsa z London School of Economics pre Bloomberg, ide o „najzelenší program EÚ“. Snahou Európskej komisie je obnoviť ekonomický život v členských krajinách, no nespôsobiť pritom žiadne nové záťaže pre životné prostredie.

K znižovaniu emisií v Španielsku majú viesť aj nové investície avizované petrolejárskou spoločnosťou Repsol. Tá podľa správy Reuters bude investovať 80 miliónov eur do dvoch nových prevádzok, ktoré budú vyrábať nové druhy palív. Jedno zo zariadení má produkovať plyn z komunálneho odpadu. Druhým projektom je linka na výrobu vodíkových palív s pomocou zelených obnoviteľných materiálov a CO2.

Španielsky automobilový priemysel bol postavený z veľkej časti na lacnej pracovnej sile, tak ako tomu bolo aj v iných európskych krajinách. Táto výhoda sa ale časom vytráca, keď mzdy rástli a o otvárali sa aj lacnejšie montážne linky vo východnej Európe napríklad v Českej republike a na Slovensku. Španielsku chýbajú zručnosti potrebné pre výrobu elektrických automobilov a tak sa vynára otázka, ako sa s krajinou ráta v plánoch pre výrobu áut budúcnosti. V snahe čeliť novej hrozbe ANFAC predstavila plán rozvoja sektora do roku 2040, vyzýva v ňom na podporu rozširovania vývoja softvérov a komponentov pre elektrické autá.

Výrobcovia automobilov však majú tendenciu zameriavať tieto investície blízko domovskej krajiny, z dôvodu drahého prechodu. Prevažná časť ambiciózneho prechodu na elektrické autá sa v koncerne Volkswagen sústredí na Nemecko. „Nevýhodou je neexistencia materských spoločností so sídlom v Španielsku,“ povedal Rafael Guerrero, zástupca odborov v závode SEAT neďaleko Barcelony.