Lufthansa chce dohodu o zrušení 22.000 pracovných miest na plný úväzok

Lufthansa v pondelok (15.6.) večer uviedla, že redukcia počtu pracovných miest sa dotkne všetkých segmentov jej podnikania a takmer všetkých spoločností v skupine.

V samotnej letovej prevádzke zruší pre krízu zhruba 5000 miest. Zasiahne to 600 pilotov, 2600 palubných sprievodcov a 1500 pozemných pracovníkov. A dcérska spoločnosť pre údržbu - Lufthansa Technik zníži počet zamestnancov o 4500, z toho 2500 v Nemecku. Zvlášť tvrdo sa reštrukturalizácia dotkne divízie cateringu LSG Group, kde môže prísť o prácu 8300 ľudí.

Dopravca uviedol, že potrebuje znížiť náklady na zamestnancov, aby bol konkurencieschopnejší v ťažkých časoch.

„Chceme preto rýchlo dosiahnuť naliehavo potrebné krízové zmluvy s našimi partnermi v oblasti kolektívneho vyjednávania,“ uviedol Michael Niggemann, člen predstavenstva pre ľudské zdroje a právne záležitosti. Lufthansa sa snaží dlhodobo zabezpečiť viac ako 100.000 pracovných miest, dodal Niggemann.

Časť zamestnancov by si mohla udržať miesto vďaka skrátenému času, ak sa to podarí dosiahnuť v kolektívnych zmluvách o znížení týždenného pracovného času alebo inými opatreniami na redukciu nákladov, uviedla Lufthansa.

Cieľový dátum pre uzavretie krízových dohôd so zástupcami zamestnancov je stanovený na 22. júna. Vedenie spoločnosti sa stretlo s odbormi minulý týždeň a so zamestnaneckými radami v pondelok, aby ich informovalo o situácii.

Letecká spoločnosť už minulý týždeň avizovala, že možno zruší zhruba jednu šestinu pracovných miest, keďže zápasí s dôsledkami najhoršej krízy v histórii letectva a bola nútená uzemniť väčšinu svojej flotily na niekoľko mesiacov.