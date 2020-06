V Košiciach budú o AMO rokovať experti, Mestské lesy apelujú na návštevníkov

dnes 15:31 -

Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných (AMO) bude rokovať v utorok (16. 6.) v Košiciach. Predmetom bude zhodnotenie aktuálnej situácie v súvislosti s AMO v ohrozených oblastiach. „Výsledkom stretnutia bude prijatie opatrení na zamedzenie šíreniu nákazy v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných,“ informoval v pondelok hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Daniel Hrežík.

Na rokovaní budú prítomní aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO), ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš či prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký.

Agrorezort v pondelok potvrdil prvý prípad diviaka nakazeného AMO na území mesta Košice. Dosiaľ sa výskyt AMO obmedzoval na okresy Trebišov, Michalovce a Košice – okolie.

Občania z košickej záhradkárskej lokality na Čičkách minulý týždeň informovali Mestské lesy o úhyne zhruba mesačného mláďaťa diviaka s hmotnosťou asi štyri kilogramy. Mláďa nevykazovalo znaky, že by mohlo uhynúť na AMO. Zamestnanci lesov odobrali na základe nariadenia regionálnej veterinárnej správy vzorku, následne kadáver zakopali a miesto zakopania vydezinfikovali, uviedol v pondelok magistrát mesta.

„Keďže najbližší výskyt AMO je vzdušnou čiarou zhruba 20 kilometrov od Košíc v smere na Maďarsko, respektíve na Slanské vrchy, nečakali sme, že práve v danej lokalite sa môže vyskytnúť infikovaný jedinec. Môžeme sa len domnievať, akým spôsobom sem mohol byť zavlečený tento mor. Nevylučujeme ani možnosť, že to sem mohol priniesť nejaký turista, cyklista alebo poľovník, ktorý mohol, hoci aj nevedomky, stúpiť na infikovaný diviačí trus a priniesol ho do Košíc na svojich topánkach,“ myslí si referent poľovníctva a správy pozemkov Mestských lesov Košice Martin Matúš.

Mestský podnik aktuálne čaká na nové nariadenia košickej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS). „Pravdepodobne budeme musieť odoberať pri každom ulovenom diviakovi celý vývrh, ktorý následne spracuje kafiléria. Každá vzorka z uloveného, respektíve uhynutého diviaka sa bude aj naďalej musieť testovať na africký mor,“ uviedol Matúš.

Okresný úrad (OÚ) v Košiciach ešte môže podľa neho vydať zákaz vstupu do lesa, vzhľadom na intenzitu návštevnosti si však nevie predstaviť, ako by v praxi vyzeralo dodržiavanie tohto zákazu. „Preto by som sa rád obrátil na občanov Košíc s prosbou, aby obmedzili svoj pohyb po lesných porastoch a využívali pri turistike lesné cesty, vyznačené turistické chodníky a cyklotrasy tak, aby sa čo najviac minimalizoval možný prenos AMO,“ dodal.

Okresný úrad Košice nateraz neuvažuje o zákaze vstupu do lesov. TASR to v pondelok potvrdil jeho prednosta Jozef Lazár s tým, že telo diviaka bolo podľa informácie z RVPS nájdené v lokalite mimo lesných pozemkov.