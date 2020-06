Európski traderi: Práca z domu nám vyhovuje

Zdroj: Bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 9:51

Asi 80 % z 85 obchodníkov uviedlo, že by chceli pracovať vzdialene aspoň počas vybraných pracovných týždňov, keď sa skončia prísne opatrenia na dodržiavanie odstupov. V rozsiahlejšej skupine Bloomberg zistil, že 90 % odpovedí 254 obchodníkov požaduje reštrukturalizovaný pracovný život, s možnosťou práce na diaľku. „Existovala akceptovaná norma, že aspoň na účinné splnenie niektorých úloh ste museli byť v kancelárii dlhší čas, a že toto je jediný spôsob, ako pracovať,“ povedal Joseph Sproul, zástupca riaditeľa spoločnosti Alpha FMC, londýnskej poradenskej spoločnosti pre správu majetku. „Ale skúsenosti z posledných dvoch mesiacov ukázali, že existujú aj iné spôsoby práce a pre niektoré úlohy môžu byť rovnako vyvážené, rovnako efektívne, vyrovnanejšie prístupy,“ uviedol Sproul.





Danske Bank už oznámila svojim zamestnancom, že môžu pracovať z domu najmenej štvrtinu týždňa. JPMorgan Chase & Co. Chce kancelárie obsadzovať na polovicu. Matthew McLoughlin, obchodník v Liontrust Investment Partners LLP, povedal, že rozdelenie pracovného týždňa medzi kanceláriu a domáce prostredie by zlepšilo rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. „Bol som prekvapený, ako dobre prešiel svet obchodovania na prácu z domu. Za seba môžem povedať, že sa mi to páčilo a že som sa nikdy necítil duševne ani fyzicky zdravšie. Mám pocit, že z toho profitovala aj moja spoločnosť, v prípade potreby som schopný pracovať aj dlhšie, a napriek tomu si užívam viac voľného času, ktorý ušetrím na dochádzke,“ povedal McLoughlin.

Bloomberg uviedol, že 97 % analytikov a 94 % opýtaných manažérov fondov uviedlo, že by chceli v budúcnosti dosiahnuť rovnováhu medzi kanceláriou a domácnosťou. Približne 58 % opýtaných sa nachádzalo v Londýne a zvyšok v Paríži, Frankfurte a Amsterdame. Asi 33 % respondentov tvorili obchodníci, 19 % správcovia fondov a 47 % analytici.

Podľa Bloomberg Intelligence by v Európe mohlo pracovať z domáceho prostredia až dvojnásobok zamestnancov, ktorí túto výhodu už využívajú. Mohlo by to byť až 30 % zamestnancov zo všetkých odvetví. Uvádza, že Nórsko, Španielsko a Francúzsko sú niektoré členské štáty, ktoré prešli najrýchlejšími zmenami pracovného prostredia. Stále pretrvávajú obavy z výskytu druhej vlny koronavírusu, preto mnoho firiem pravdepodobne v tomto roku nepustí obchodníkov v plnej miere do spoločných priestorov, čo znamená, že ľudia vo finančnom priemysle pracujúci z domu by si pravdepodobne mali vybudovať svoje domáce kancelárie, ak tak ešte neurobili.