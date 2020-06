Ekonómovia sa obávajú druhej vlny. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Krátko po vypuknutí pandémie znížil FED sadzby takmer na nulovú úroveň (0,25 %). Ich zníženie pomáha naštartovať ekonomickú aktivitu. Tohtotýždňové zasadnutie FEDu ukázalo, že sadzby by mali ostať na nezmenenej úrovni minimálne do konca roku 2022. Odhady centrálnych bankárov hovoria, že ekonomika Spojených štátov by v roku 2020 mala poklesnúť o 7,3 %. V roku 2021 by, naopak, mala rásť tempom 4,1 %, čo nebude stačiť k návratu na predkrízové úrovne. Ten by mal nastať až v prvej polovici roka 2022. Na základe týchto čísel sa FED rozhodol pokračovať v nákupe aktív. Objem, ktorý bol proklamovaný na minulých zasadnutiach sa zatiaľ nemení, avšak guvernér Powell zdôraznil, že centrálna banka bude agresívne pristupovať k prípadnému zhoršeniu ekonomickej situácie a použije všetky dostupné nástroje na zlepšenie hospodárskej aktivity. Súčasné opatrenia sú podľa jeho slov nateraz dostatočné a bude sa sledovať ďalší vývoj ekonomiky.

Ekonómovia kalkulujú dopady druhej vlny

Ekonómovia sa musia pripraviť na najhoršie, a preto začínajú pracovať s modelmi, ktoré v sebe obsahujú nástup druhej vlny COVID-19. Prírastok nových nakazených môže nastať po tom, ako sa otvoria hranice, resp. obnoví letecká preprava. Nákaza sa tak môže importovať do krajín, ktorým sa nateraz podarilo zvládnuť zdravotnícku situáciu. Infikovanosť sa môže zvýšiť aj vplyvom počasia s príchodom jesenných mesiacov. Ak by nastal scenár druhej vlny, zrazilo by to výkonnosť ekonomík ešte hlbšie do negatívneho pásma. Eurozóna by sa mala v roku 2020 prepadnúť približne o -9 %, avšak pri druhej vlne odhady hovoria až -11,3 %. V prípade USA sa odhaduje pokles na úrovni -7,3 %, avšak v prípade druhej vlny by sme mohli vidieť číslo -8,5 %. Druhá vlna by tak priniesla dodatočné ekonomické škody na úrovni od 1 – 4 % HDP už k súčasným hospodárskym stratám.

Pokles HDP vo vybraných ekonomikách pre rok 2020 – COVID-19 jedna vlna a COVID-19 dve vlny (zdroj: Bloomberg)

Centrálne banky a svedectvo Powella

Budúci týždeň je nabitý zasadnutiami centrálnych bánk. O nastavení úrokov a nákupoch aktív bude rozhodovať centrálna banka Veľkej Británie, Japonska aj Švajčiarska. Investori očakávajú, že pôjdu po vzore ECB a FEDu. V stredu uvidíme aj svedectvo guvernéra FEDu pred senátom, ktorý polročne informuje o stave ekonomiky. Posledný polrok bol veľmi turbulentný a jeho prejav môže zarezonovať. Nemal by však priniesť nové zásadné informácie, pretože všetko podstatné zaznelo na zasadnutí uskutočnenom tento týždeň.



Dominik Hapl

Autor je analytik Across Private Investments, Svet otvorených možností