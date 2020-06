Nemecký balík stimulov môže zmierniť pokles výkonu ekonomiky

dnes 13:31 -

Nemecký balík ekonomických stimulov v hodnote 130 miliárd eur by mal tento rok a budúci rok zvýšiť produkciu hospodárstva o 1,3 percentuálneho bodu. Uviedol to vo štvrtok renomovaný nemecký ekonomický inštitút DIW.

Podľa odhadu DIW najväčšia ekonomika eurozóny v roku 2020 klesne o 9,4 %, ale už v budúcom roku vzrastie o 3 %.

Ak bude však balík stimulov zavedený tak, ako bol navrhnutý, pokles hospodárstva by mal byť tento rok o niečo miernejší, a to o 8,1 %, domnieva sa inštitút.

Think tank zároveň predpovedal, že počet nezamestnaných v Nemecku vzrastie približne o 500.000 na v priemerne 2,7 milióna osôb. To by zodpovedalo miere nezamestnanosti na úrovni 6 %.

Marcel Fratzscher, prezident DIW, pri zverejnení odhadu skonštatoval, že prepad nemeckej ekonomiky bude tento rok oveľa drastickejší ako počas finančnej a hospodárskej krízy pred vyše desiatimi rokmi. Fratzscher pritom varoval, že veľa vecí sa môže ešte pokaziť a spôsobiť opätovné oslabenie ekonomiky.

Nemecké spoločnosti sú závislé od exportu, čo robí ekonomiku veľmi zraniteľnou v obdobiach krízy, ako je táto, pripomenul Fratzscher.