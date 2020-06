Stimulačné peniaze od centrálnych bánk prehrievajú akciový trh

Zdroj: HOR

Finančná výpomoc poskytnutá domácnostiam v USA pomohla zohriať akciový trh. Hovorí o tom aj stránka cnbc.com, ktorá cituje štúdiu spoločnosti yodlee. Tá hovorí o zvýšenom objeme obchodovania na burze po poskytnutí stimulačného balíka v USA. Podľa portálu ccn.com sú akcie v indexe S&P 500 dnes predražené o 16 % nad svoju skutočnú reálnu hodnotu.

Ako varuje britský think tank Oxford Economics v spomínanom článku, ihneď ako sa budú veci vracať do starých koľají, je jasné, že sa bude pokračovať v obchodnej vojne. To môže viesť ku korekcii trhov a tým pádom je možné, že dnešný pohľad investorov je optimistický. K hlasom varujúcim pred prílišným optimizmom sa pridal aj šéf Deutsche Bank Christian Sewing, ktorý podľa správy Reuters varoval pred ešte nevyjasnenými následkami globálnej pandémie na ekonomiku.





S&P 500 bol na svojom tohtoročnom dne 2.237 bodov 23. marca. Od tej chvíle však narástol na hodnoty okolo 3.100 bodov a je možné, že otváraním hraníc, rozbehom obchodu a cestovného ruchu sa jeho hodnota ešte pošplhá niekde k 3.400. Aspoň tak avizuje podľa správy na marketwatch.com Nicholas Colas zo spoločnosti DataTrek Research.



Podľa Colasa môžu vzrásť ceny akcií finančných inštitúcií, ktoré budú vykazovať nárast ich aktív (vo chvíli keď začnú na plno distribuovať finančné úverové programy pre podnikateľov zo zdrojov Fedu a ECB) čo im môže pomôcť pri zvýšení atraktivity zo strany investorov. Ak sa porovnajú februárové hodnoty akcií v sektoroch ako finančníctvo, či výroba, sú ich dnešné ceny 15 – 20 % pod úrovňou z februára.

Nie je sa však čo diviť. Pri všetkých tých biliónoch dolárov, ktoré Fed „pumpuje" do ekonomiky je len prirodzené, že časť z nich pristane na účtoch brokerských firiem. Ako sa pre televíziu CNBC vyjadril Davide Serra zo spoločnosti Algebris, za uplynulé dva mesiace skupoval Fed z trhu aktíva v hodnote 50 – 80 miliárd dolárov denne. V porovnaní s vrcholom aktivity ECB v čase kvantitatívneho uvoľňovania, kedy ECB skupovala aktíva v hodnote 80 miliárd mesačne je vidno, že Fed postupuje asi 20-násobne rýchlejšie. Serra tvrdí, že program vykupovania aktív z trhu „vysal" niekoľko biliónov akcií a dlhopisov vyššej kvality a aj to dnes prispieva k nadhodnoteniu cenných papierov vyššej kvality. V jeho príspevku spomína napríklad Amazon, ktorého kvalitu trhy všeobecne poznajú. Šanca na rast výnosov je podľa Serru najmä v prípade cenných papierov, ktoré sú solídne, no trh ich považuje za menej kvalitné akcie či dlhopisy.





ECB sa 4. júna rozhodla navýšiť stimulačný program o 600 miliárd na celkových 1,35 bilióna Eur. Podľa Reuters sa ECB rozhodovala medzi navýšením o 500 až 750 miliárd a tento krok možno nie je zo strany ECB posledný. Rozhodujúcim bude reálny vývoj hospodárstiev členských krajín EÚ v roku 2020. Aj napriek rozhodnutiu ústavného súdu Nemecka sa ECB hodlá venovať investovaniu do dlhopisov, ktoré emitujú Európske vlády za účelom oživenia ekonomík po pandémii Covid-19. Podľa šéfky ECB Christine Lagardeovej, nad pravidlami ECB má právomoc len Súdny dvor Európskej Únie a ten už tieto opatrenia odobril.



Krehké oživenie, ktoré odborníci v Európe očakávajú bude zrejme vyžadovať ešte niekoľko zásahov zo strany ECB. Tie prinášajú so sebou efekty najmä pre najviac postihnuté krajiny ako je napríklad Taliansko. Výnosy Talianskych dlhopisov sa po oznámení tohto programu znížili o 14 bázických bodov.





Pre veľký úspech prvého balíčka sa aj Trumpova administratíva prikláňa k navýšeniu doterajších 3,5 bilióna dolárov finančnej pomoci. Hovorí sa o ďalšom 1 bilióne dolárov, ktorý by mal byť schválený a nasmerovaný do investícií do infraštruktúry a do podpory spotrebných výdavkov domácností. Keďže peniaze nemajú na sebe šnúrku, je možné, že časť opäť pôjde do investícií na burze.