Peniaze z ničoho: Odkiaľ sa berú prostriedky na podporu ekonomiky nielen počas krízy

Viete si predstaviť 2 300 000 000 000 dolárov? Ak by sme túto sumu vyskladali z jednodolároviek, dostali by sme do polovice cesty na Mesiac. Odkiaľ toľko peňazí vziať? Na rozdiel od biliónov dolárov, ktoré americké ministerstvo financií vynakladá na záchranu hospodárstva a firiem, alebo na podporu v nezamestnanosti, len veľmi málo peňazí Fedu pochádza od daňových poplatníkov alebo z predaja štátnych dlhopisov. Väčšina z nich sa v skutočnosti vytvára zo vzduchu. Ale ani to nie je zadarmo.

Bežne sa hovorí, že Fed tlačí peniaze, ale v skutočnosti to nerobí. Technicky o pokrýva Bureau of Engraving and Printing spadajúce pod ministerstvo financií. Fed následne vytlačenú hotovosť nakupuje za náklady a uvádza do obehu. Ale nie tak, ako to niektorí ekonómovia obrazne hovoria, že ich hádže z vrtuľníka. Poskytuje bankám hotovosť výmenou za staré, opotrebované bankovky alebo digitálne zostatky, ktoré majú banky v centrálnej banke. Týmto spôsobom môže Fed pomôcť bankám vyrovnať sa so zmenami v dopyte po bankovkách, napríklad pred veľkými sviatkami alebo po prírodných katastrofách. Tieto výmeny sú swapy za dolár. Pri distribúcii nových bankoviek Fed spravidla nezvyšuje menovú bázu, nezvyšuje celkové množstvo obeživa a rezervy bánk v centrálnej banke.

Aby Fed mohol dať viac peňazí do obehu, zvyčajne nakupuje finančné aktíva. Rovnakým spôsobom, akým teraz plánuje minúť 2,3 bilióna dolárov. Aby sme to pochopili, musíme si uvedomiť, že Fed je bankou bankárov. To znamená, že banky držia vklady vo Fede rovnako, ako držia klienti svoje úspory na bežnom účte. To znamená, že keď Fed kúpi vládny dlhopis od banky alebo poskytne banke pôžičku, nemusí platiť v hotovosti. Namiesto toho Fed iba pripíše kredit na účet predávajúcej alebo požičiavajúcej banky. Fed netlačí peniaze na nákup aktív, pretože to nemusí. Môže vytvárať peniaze jednoduchým stláčaním klávesov.





Keď Fed v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude nakupovať štátne pokladničné poukážky, cenné papiere zabezpečené hypotékou, firemný dlh a ďalšie aktíva, peniaze len presunie z jedného účtu na druhý.

Aj keď Fed môže vytvárať peniaze z ničoho, to ešte neznamená, že to robí bez nákladov. V skutočnosti existujú dva potenciálne náklady na vytváranie peňazí. Prvý náklad vyplýva z inflácie, ktorá predstavuje všeobecné zvýšenie cien a zodpovedajúcim spôsobom pokles kúpnej sily peňazí. Peniaze sú vysoko likvidné, teda ľahko zameniteľné aktívum, ktoré používame na nákupy. Keď Fed vytvorí viac peňazí, vymeníme prebytočné peniaze za menej likvidné aktíva, ako sú tovar a služby. Ceny sa v tomto procese zvyšujú. Keď to Fed robí bežne, očakávaná inflácia sa započítava do dlhodobých zmlúv, ako sú hypotéky a pracovné zmluvy. Firmám vznikajú náklady v dôsledku častejšej zmeny cien, zatiaľ čo zákazníci musia častejšie chodiť k bankomatu.

Ostatné náklady sú dôsledkom prerozdelenia úveru. Predpokladajme, že Fed poskytne pôžičku banke, aby podporil požičiavanie peňazí. Ak by banka nebola schopná zabezpečiť alternatívne financovanie, znamenalo by to, že ostatné súkromné ​​finančné inštitúcie považujú jej úverové postupy za príliš riskantné. Pri poskytovaní pôžičky od Fedu, Fed vytvoril iba viac peňazí, nevytvoril viac reálnych zdrojov, ktoré je možné kúpiť za peniaze. Vďaka tomu, že FED hodí banke záchranné lano, umožní tak odviesť vzácne reálne zdroje od iných produktívnych firiem v ekonomike. Náklady pre spoločnosť predstavuje rozdiel medzi hodnotou týchto skutočných zdrojov použitých pre získanie úveru v banke a hodnotou skutočných zdrojov, ktoré sa v produktívnej firme nepoužili.







V posledných rokoch sa Fedu nedarí udržať infláciu na požadovanej úrovni ani veľkými nákupmi aktív. Centrálna banka nakúpila aktíva v hodnote 3,6 bilióna dolárov od septembra 2008 do januára 2015, ročná inflácia sa však v priemere pohybovala v priemere približne 1,5 %, čo je výrazne pod jej 2 % cieľom.



Dnes sú možnosti Fedu udržiavať nízke náklady pri prerozdeľovaní úveru menšie. Kongres tradične obmedzuje Fed v poskytovaní úverov bankám a iným inštitúciám na finančnom trhu, ale v súčasnosti je úlohou Fedu poskytovať priamu pomoc nebankovým subjektom. S tým Fed nemá žiadne skúsenosti. Je ťažké predpovedať, ako bude spravovať nové úverové nástroje. Kongres dal Fedu možnosť vytvárať peniaze zo vzduchu. Takúto obrovskú moc by mal rozumne využívať.