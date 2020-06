MMF schválil Ukrajine úver v hodnote 5 mld. USD

dnes 12:16 -

Výkonná rada MMF schválila poskytnutie 1,5-ročného úveru pre Ukrajinu na svojom zasadnutí v utorok 9. júna. Kyjev by mal okamžite získať 2,1 miliardy USD.

"To je o 200 miliónov USD viac, než sa pôvodne plánovalo," reagoval na informáciu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij. Ako dodal, Ukrajine to pomôže prekonať problémy spôsobené chorobou COVID-19. Podobne sa vyjadril aj MMF, podľa ktorého šíriaci sa nový koronavírus tvrdo zasiahne ekonomiku Ukrajiny.

Zvyšné peniaze dostane Ukrajina v štyroch tranžiach, ktorým bude predchádzať hodnotenie plnenia dohodnutého programu zo strany fondu. Program sa podľa šéfky MMF Kristaliny Georgievovej zameriava viac na stabilitu, než na hlboké štrukturálne reformy.

Podľa MMF by síce vláda mala zvýšiť reformné úsilie, finančníci však pripúšťajú, že pandémia nového koronavírusu znížila možnosti ekonomického rastu. Ako MMF uviedol, v roku 2020 očakáva výrazný pokles ukrajinskej ekonomiky. Očakáva sa, že ukrajinská ekonomika klesne tento rok o 5 %, pričom za 2. kvartál by pokles mal predstavovať približne 12 %.