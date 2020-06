dnes 12:31 -

Globálna ekonomika tento rok klesne minimálne o 6 % pre reštrikcie a blokády, ktoré majú brániť šíreniu pandémie nového koronavírusu. Uviedla to v stredu Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v najnovšom výhľade pre svetovú ekonomiku. Upozornila tiež, že zotavovanie bude „pomalé a neisté“.

V prípade druhej vlny nákazy koncom tohto roka by sa výkon svetovej ekonomiky mohol v roku 2020 znížiť až o 7,6 %.

V nasledujúcom roku 2021 predpovedá OECD rast svetového hospodárstva v rozmedzí 2,8 až 5,2 %.

„Strata príjmov do konca roka 2021 prekoná všetky predchádzajúce recesie za uplynulých 100 rokov mimo obdobia vojen, čo bude mať pre ľudí, firmy a vlády zlé a dlhotrvajúce následky,“ uviedla organizácia so sídlom v Paríži v najnovšom výhľade.

„Úroveň súkromných dlhov je v niektorých krajinách nepríjemne vysoká a riziká kolapsu podnikov a bankrotov sa značne zvyšujú,“ upozornila OECD.

V predchádzajúcej správe z marca, keď epidémia zasiahla Čínu, ale ešte nie ďalšie veľké ekonomiky sveta, OECD znížila svoju prognózu globálneho rastu o pol percentuálneho bodu na 2,4 %, čo by bol najhorší výkon od globálnej finančnej krízy v roku 2008.

Kým nebude k dispozícii vakcína alebo liečba na ochorenie COVID-19, ktorému doposiaľ podľahlo vo svete viac ako 400.000 ľudí, politici budú stále "balansovať na lane nad priepasťou", konštatuje sa v správe.

Hlavným nástrojom v boji proti pandémii tak bude fyzické dištancovanie s cieľom zabrániť šíreniu nákazy, testovanie ľudí, vystopovanie a izolácia infikovaných.

Sektory, ktorých sa dotklo uzavretie hraníc, a tie, ktoré si vyžadujú úzky osobný kontakt, ako napríklad cestovný ruch, zábava, reštaurácie a ubytovanie, sa však podľa OECD tak skoro nevrátia na úroveň pred tzv. koronakrízou.

OECD tiež varovala, že ani všetky doterajšie kroky nemusia stačiť na to, aby sa zabránilo druhej vlne pandémie. Vlády budú musieť prispôsobiť svoju podporu (ekonomikám) a transformáciu, a umožniť firmám rýchle procesy reštrukturalizácie.

„Globálna spolupráca v boji proti vírusu pomocou liečby a vakcíny a širšie obnovenie mnohostranného dialógu bude kľúčom k zníženiu pochybností a uvoľneniu hospodárskej dynamiky,“ uviedla.

„Prosperita pochádza z dialógu a spolupráce. Platí to na vnútroštátnej i globálnej úrovni,“ uviedla.