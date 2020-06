Riziko burzového krachu: Obchodovanie na diaľku nemôže fungovať

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP

dnes 0:02 -

Na prvotné náznaky šírenia koronavírusu zeragovali niektoré banky celkom promptne. HSBC a JP Morgan poslali londýnskych zamestnancov domov skôr, ako Spojené kráľovstvo začalo s izoláciou. Keď však nastal exodus pracovníkov, istý finančný riaditeľ zo City sa pre Financial Times vyjadril, že sa obáva, aby práca z domu nezvýšila riziko, ktoré sú obchodníci ochotní akceptovať. Mohlo by to zhoršiť problémy so zlou likviditou a spôsobiť nestabilitu trhu.

Obchodovanie z domáceho prostredia odkrylo aj technické problémy. Agentúra Bloomberg informovala o obavách týkajúcich sa výpadkov signálu mobilnej siete a nedostatku pevných telefónnych liniek. Samotní obchodníci sa radi pochválili svojimi improvizovanými domácimi obchodnými miestnosťami fotografiami na sociálnych sieťach.





Udalosti ale nabrali rýchly spád. Kombinácia veľkého poklesu ceny ropy a neistoty týkajúcej sa koronavírusu spôsobila, že 9. marca nastal najväčší pokles na svetovom trhu od finančnej krízy v rokoch 2007 - 2009. Rešpektovaná Banka pre medzinárodné platby(BIS) vo svojej post mortem poukázala na kvantitatívnu obchodnú stratégiu. Dodala, že „faktorom, ktorý pravdepodobne zhoršil situáciu, bola práca z domu doteraz bezprecedentného rozsahu“.

Niektorí už mali skúsenosti a poznali aké sú limity obchodovania z domáceho prostredia. V New Yorku jedna veľká banka požiadala svojich obchodníkov s akciami, aby pokračovali v práci ako doteraz, aj keď jeden z jej obchodníkov bol poztívne testovaný na COVID-19. Obchodníci, náležite zaviazaní, poslúchli a banka dosiahla mimoriadne zisky. 20 z nich skončilo infikovaných. V nasledujúcich týždňoch sa banky, ktoré v Londýne aj naďalej živo obchodovali, postupne stiahli a trederov nechali na pľaci len „agresívnejšie“ americké banky.





Obchodovanie už nie je také ako kedysi, už to nie sú hlučné arény, kde sa hráči navzájom prekrikujú. Daniel Beunza svoj výskum zameral na dianie na Wall Street v roku 1999. Vo svojej štúdii tvrdí, že informácie sa časom presunuli na obrazovky monitorov. Obchodníci sa síce aj naďalej zoskupujú v obchodných miestnostiach, cieľom však je lepšia interpretácia, najmä v prípade najzložitejších obchodov, ktoré sú najlukratívnejšie. Keď financie v osemdesiatych rokoch ovládli matematické vzorce, výhoda prvého sa zmenila. Už nestačilo mať informácie ako prvý, výhodu mal ten, kto ako prvý dokázal prísť s komplexným riešením situácie. A práve obchodovanie na burze poskytuje potrebné sociálne narážky, aby sa obraz dal poskladať dohromady.

Beunza bol v rámci svojho výskumu svedkom menšej paniky. V roku 2000, počas jednej zo svojich pravidelných výskumných návštev v banke, zažil deň veľkých turbulencií na trhu. Jeho informátori, zvyčajne zdvorilí a prívetiví, náhle zostali nešťastní, keď ho uvideli. Vlastne boli jednoducho zaneprázdnení a nervózni. Ich správanie však malo vplyv na Beunzove emócie, vedec zostal rovnako nervózny ešte predtým, ako by vôbec otvoril diskusiu o tom, čo sa deje na trhu. Beunza usúdil, že obchodné miestnosti zohrávajú pri emocionálnej nákaze pozoruhodnú úlohu.

Ale k tomuto názoru ho doviedlo viac skúseností. Napríklad, keď manažér obchodného poschodia, s ktorým mal Beunza dohoverné stretnutie, ho priviedol do svojej kancelárie. V momente, keď tento manažér zavrel dvere, zostal nesvoj. Trápilo ho, že musel opustiť svoje obchodné miesto v čase, keď boli trhy turbulentné. Sociálne narážky a improvizované rozhovory boli pre tohto manažéra absolútnou súčasťou práce.





Aj ďalší výskum ukázal, nakoľko je takáto sociálna integrácia dôležitá pre výsledok banky. Ako tvrdia štúdie Donalda MacKenzieho a Gillian Tettovej, roztrieštenosť organizácií vedie k nesprávnym údajom a je hlavným vysvetlením globálnej finančnej krízy za roky 2007 - 2009 (spolu s oportunizmom). Inými slovami, dobre fungujúce burzy udržujú trhy efektívne. To nás ale privádza k súčasnej dileme, ako vlastne bude po koronavíruse vyzerať obchodovanie, naspríklad aj v londýnskej City. Keď sa ekonomika opäť otvorí a bankári sa vrátia späť do práce, budú udržiavať od seba bezpečný odstup? V súčasnosti sa experimentuje s rôznymi kombináciami čiastočného opätovného otvorenia, špecializovanými chatovacími systémami aké ponúka Bloomberg alebo Symphony, a ďalšími technológiami. Tieto plány by ale nemali zabúdať na jedinečné možnosti, ktoré ponúka živé obchodovanie sústredené do jedinej miestnosti. Ak budeme musieť čeliť ďalšej finančnej panike a obchodovanie nebude fungovať tak, ako by malo, môže si to odniesť likvidita a pravdepodobnosť zlyhania bude vyššia.